«Kan du skrive en rapport til meg om Charles Michael, hans politiske synspunkter, hans personlighet, hans hobbyer og hans mening om landet vårt? [la Chine] ?» Dette er meldingene mottatt av Frank Creyelman, leder av Vlaams Belang-komiteen og flamsk æresvisepresident i Mechelen bystyre, mellom slutten av 2019 og 2022. Han fungerte som informant med kinesiske spioner. Financial Times, Der Spiegel Og verden. Sistnevnte klarte å få tak i hundrevis av meldinger mellom en belgisk politiker og en agent for det kinesiske spionbyrået.

Daniel Wu, en agent for det kinesiske departementet for statssikkerhets spionbyrå, skal ha presset Frank Greilman. Selv Kinas undertrykkelse av demokratiet i Hong Kong eller dets forfølgelse av uigurer, bør belgiske politikere påvirke diskusjoner om disse sakene i europeiske institusjoner. På slutten av 2022 mottok Frank Greilman denne meldingen fra Daniel Wu: «Målet vårt er å dele forholdet mellom Amerika og Europa«. Samtidig skulle Tysklands forbundskansler Olaf Scholz besøke Kina. Det tidligere belgiske parlamentsmedlemmet ba to høyreorienterte MEP-medlemmer offentlig kunngjøre at USA og Storbritannia gikk på akkord med Europas energisikkerhet.

Ifølge Theo Franken var opprettelsen av N-VA-lister i Wallonia en stor suksess: «mange mennesker sendte oss CV-ene sine»