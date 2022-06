Den berømte britiske influenceren Deborah James taper kampen mot kreft | Mennesker

Deborah James, 40, er kjent som «Powell Babe» på Instagram, der en million abonnenter fulgte henne, og kunngjorde i midten av mai at hun gjennomgikk immunterapi. I månedsvis fortalte han om sin daglige kamp mot tykktarmskreft på det sosiale nettverket. Han har vært en inspirasjon, og familien hans skrev på Instagram tirsdag kveld at han hadde dødd «stille», og vi er stolte av hans arbeid med pengeinnsamling og hans aktivitet og innsamlingsinnsats.

Noen dager etter at han kunngjorde at han gjennomgikk immunterapi, mottok han ærestittelen Dame, som ble tildelt etter dronning Elizabeths godkjenning for hennes «utrettelige kampanje mot sykdommen». Prins William hadde dratt til huset hennes for å overrekke medaljen til henne. Tobarnsmoren på 12 og 14 år hadde satt seg et mål om å samle inn 250 000 før hun døde og samlet inn nesten 7 millioner dollar i ukene etter en viral kampanje på sosiale medier.