Den beste “håndfilmen” ble 50 år gammel

Jeg var ni år gammel da filmen debuterte høsten 1971. Mine venner og jeg så det igjen og igjen og lærte samtalen. I den grad vi spiller scenene perfekt. Det var en uhyrlig suksess for en lavbudsjett -TV -film, og så flyttet den til kinoer! Da jeg så slutten under mitt første blikk, gråt jeg. Annen gang så jeg bildet. Dette er den første dødsopplevelsen som involverer noen jeg bryr meg om (bestefaren min Collie dør noen måneder senere). Den snakker mye om filmen og den unge rollebesetningen. På 90 minutter fikk de folk til å bry seg om karakterene. Du håpet virkelig at du kjente dem.

Dette fikk meg til å lese den tredje, Gayle Sayers selvbiografien. Et helt kapittel er viet til vennskapet hans med Brian Piccolo. Sayers, som var på vei til å bli den største russeren i NFL -historien, sto igjen med en karrierevei med skader. I boken tydeliggjør han Piccolos død før han var 30 år, og Sayers legger frem viktige aspekter ved livet.

Abe Zibran hadde også en sterk birolle i Brians sang. Gibran var en ekte assistent og senere hovedtrener for Bears.

To ledende skuespillere, James Kane og Billy Dee Williams, gikk senere videre til Hollywood -livet. Con husket Williams for Godfather og Star Wars.

For menn og mange av min generasjon har begge alltid vært assosiert med et lite bilde som lærte oss verdien av vennskap, lojalitet og mot i møte med dødelig lidelse.

