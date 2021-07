Den beste musikken i verden har blitt bevart i 1000 år på “Doomsday Vault” i Norge

På en øy nord for Norge er det et dommedagshvelv som inneholder mer enn 930 000 matavlinger i tilfelle en global katastrofe. Nå, på samme øy, vil det være et lager med den beste musikken i verden.

Datalageret blir utviklet av Eilear Management Group i samarbeid med et internasjonalt band, og vil lagre “digitale kvalitetseksemplarer av høy kvalitet” begravet dypt under jorden i påvente av hva som kan skje i fremtiden, og sikre levetiden til noen av verdens største musikere. i generasjoner framover.

Snakker reklametavle I en kommentar til prosjektet sa Luke Jenkinson, administrerende direktør for The Global Music Vault: “Vi ønsker å bevare musikken som formet oss som mennesker og formet landene våre.”

Jenkinson fortsatte: ”Vi ønsker ikke å bevare en bestemt sjanger og en bestemt tid. Vi vil at nasjonene og regionene i verden skal kurere forekomsten av musikk. ”

Musikk er tilgjengelig via “high-density QR codes” som varer i 1000 år.

Skriver Mixmake, “Selskapet håper å være ferdig med å bygge hvelvet innen 2022. Det første innskuddet vil fokusere på tidlige opptak av musikk fra stammen, etterfulgt av moderne innspillinger.”

Via Mixmake