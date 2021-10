Den brasilianske fotballspilleren er anklaget for å ha skutt en dommer i bakken

Møtet mellom Sport Club Sao Paulo og Guarani-RS endte veldig dårlig. William Ribeiro, en brasiliansk fotballspiller som spilte i andre divisjon i Rio Grande do Sul State League, banket dommeren ned og sparket ham deretter i hodet. I begynnelsen av andre omgang matchet dommeren i Sport Club Sao Paulo -spiller Mr. Fakta kom fram da Rodrigo angrep Grivellaro.

Dommeren, som besvimte av sparket han fikk, ble brakt til sykehus. Helsen har blitt bedre, men han husker ikke så mye. “Jeg husker ikke helt. Mine andre dommere fortalte meg at jeg ga ham et gult kort. Han slo meg i ansiktet, jeg falt til bakken, jeg ble sparket, jeg passerte,” sa Grivello til en lokal radiostasjon.

Ifølge CNN ble fotballspilleren pågrepet før han ble løslatt tirsdag. Sistnevnte blir nå tiltalt for drapsforsøk.

Delstaten Rio Grande do Sul har startet en etterforskning av hendelsen.

På sin side sa Sport Club Sao Paulo at den var “veldig skamfull” over det som skjedde. Klubben har bestemt seg for å si opp okkupantkontrakten.