Den britiske forretningsmannen Mike Lynch ble utlevert til USA

«Etter en lang utleveringsprosess i Storbritannia har tiltalte Michael Richard Lynch endelig kommet til vår region for rettssak,» legger til dokumenter som er inngitt i føderal domstol for Northern District of California datert torsdag. Innhentet av AFP fredag.

Disse dokumentene Mr. Det indikerer også at Lynch må legge ut en obligasjon på 100 millioner dollar fordi han anses å utgjøre en «alvorlig reiserisiko.» Han må bo i eller rundt San Francisco og må til enhver tid være beskyttet av et sikkerhetsselskap, som spesifiserer vilkårene for kausjon beskrevet i dokumentet. Kontaktet av AFP, Mr. En talskvinne for Lynch nektet å kommentere. Hvem var Mick Lynch, en radikal fagforeningsmann som motarbeidet den britiske regjeringen? I en anke for en britisk domstol mot utlevering til USA 21. april, sa Mr. Lynch mislyktes. I 2011 ble han anklaget for svindel på flere milliarder dollar i salget av den britiske programvareutgiveren Autonomy til den amerikanske gruppen Hewlett-Packard (HP) for 11 milliarder dollar. Denne prosedyren har en sivil komponent i Storbritannia og en kriminell komponent i USA. I denne sammenhengen signerte den britiske regjeringen i januar 2022 en utleveringsordre for Lynch. I dette tilfellet, et år etter transaksjonen, anklaget HP Autonomy for å forfalske regnskapet sitt, etter at det amerikanske panelet fant «betydelige regnskapsmessige uregelmessigheter». HP anklaget den tidligere autonome administrerende direktøren Mike Lynch og selskapets tidligere finansdirektør Sushovan Hussain og andre for kunstig å blåse opp selskapets rapporterte inntekter, inntektsvekst og marginer. Det amerikanske konsernet pådro seg nesten 9 milliarder dollar i avskrivninger, hvorav mer enn 5 milliarder dollar kan tilskrives regnskapsmanipulasjoner innen Autonomy før transaksjonen. HP ba High Court i London om å tilbakebetale 5 milliarder dollar til to tidligere Autonomy-ledere. READ Trump voksfigur hentet fra Texas-scenen etter at seerne traff den - Rapporter | Donald Trump Sushovan Hussain er allerede dømt til fengsel i USA.