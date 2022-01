Den britiske helseministeren har bedt om en «live» med viruset

Den britiske helseministeren Sajid Javed sa lørdag at til tross for økningen i Omigron-tilfeller, vil de nye forskriftene bare gripe inn i Storbritannia som en “siste utvei”, og mente at det var nødvendig å lære å “leve” med koronaviruset.

Storbritannia, et av de mest berørte landene med mer enn 148 600 dødsfall fra epidemien, registrerer forurensningsnivåer hver dag (mer enn 189 000 på 24 timer på fredag).

Selv om Omigran-varianten ser ut til å forårsake mindre alvorlige former enn deltaet, øker sykehusinnleggelsen.

“Antallet personer på intensivavdelinger er stabilt og følger ikke veien vi så i denne perioden under fjorårets Alpha-bølge,” sa Sajid Javed i en kronikk i Daily Mail.

Regjeringen besluttet å ikke innføre nye restriksjoner på ferier i Storbritannia, da landet er i en “veldig sterk posisjon” takket være en stor vaksinestimulerende kampanje, som, i motsetning til i Skottland, fortsatte i Wales og Nord-Irland.

“Begrensninger på vår frihet bør bare gripe inn som en siste utvei,” sa han. sa Javed i tabloiden. Han understreket de “enorme helsemessige, sosiale og økonomiske kostnadene” ved fengsler, og følte behovet for å gi seg selv en måte å “leve med viruset” på takket være vaksinasjoner, behandlinger og massiv screening.

Ministeren erkjente imidlertid at helsetjenestene «uunngåelig» ville være under press de kommende ukene på grunn av den «drastiske økningen» i sykehus.

Imidlertid indikerte Daily Telegraph lørdag at regjeringen kan utvide anbefalingen for fjernarbeid fra midten av desember til januar.

For det nye året har Tory-statsminister Boris Johnson sagt at til tross for at mer enn 70 % av befolkningen i Storbritannia faktisk har det, er det offisielle målet om å gi stimulerende medisin til alle voksne innen utgangen av desember nådd.

I følge en studie utgitt fredag ​​av British Health Safety Agency (UKHSA), hadde pasienter infisert med Omigran, som fikk vaksineforsterkeren, 81 % lavere risiko for å bli innlagt på sykehus enn de som ikke var vaksinert.

Overfor en økning i sykehusinnleggelser, har Public Health Service (NHS) annonsert at de vil sette opp midlertidige strukturer for å åpne hundrevis av senger klare for “dårlige forhold.”