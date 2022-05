Den britiske skuespilleren Kevin Spacey er siktet for seksuelle overgrep mot tre menn

Crown Prosecution Service (CBS) kunngjorde torsdag at den amerikanske skuespilleren Kevin Spacey er siktet for fire tilfeller av seksuelle overgrep mot tre menn.

«CPS har godkjent siktelser mot 62 år gamle Kevin Spacey i tre menns tilfeller av seksuelle overgrep.«Rosemary Ainsley, leder av CBS Special Crimes Unit, sa i en uttalelse.

«Han ble også siktet for overtredelse og seksuell aktivitet uten samtykke fra en person.«Disse påstandene,» la han til.Følg opp med Metropolitan Police som gjennomgår bevisene som ble samlet inn under etterforskningen«.

De påståtte fakta dekker perioden fra mars 2005 til april 2013.

Infiltrasjon uten tillatelse

To anklager om seksuell trakassering mot samme saksøker i London i mars 2005. Et annet tilfelle av seksuell trakassering ble rapportert i august 2008 av en annen klager.

Til slutt ble Kevin Spacey siktet i april 2013 i Gloucestershire (sørvest-England) for et fjerde seksuelt overgrep mot en tredje klager.

London-politiet har startet en etterforskning av anklager om seksuell trakassering mot en skuespiller i Londons Lambeth-distrikt, der Old Wick Theatre ligger, hvor han var kunstdirektør mellom 2004 og 2015.

Dette er ikke første gang skuespilleren blir utsatt for et seksuelt overgrep. Mange har klaget på «House of Cards»-stjernen tidligere.