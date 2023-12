Den dekker 380 000 kilometer på 6 år uten å utføre noe vedlikehold

Pietro Longhi og Tesla © DR

Tesla Model S er kjent for sin pålitelighet og holdbarhet, men en italiensk rallyfører har presset grensene for elbilen Ved å reise 380 tusen kilometer på seks år Nesten uten vedlikehold.

Piero Longhi, en av verdens mest produktive rallyførere, delte sin erfaring med sin Tesla Model S på sin personlige Facebook-side, og sa at han var veldig fornøyd med bilen sin.

Piero Longhi er ingen vanlig sjåfør. Delta i det Mange rallykonkurranser, bak rattet på noen av verdens mest effektive forbrenningsbiler. Derfor er han vant til å skifte deler jevnlig, utføre service og skifte olje.

Men med Hans Tesla Model S, som han kjøpte i 2017Han trengte ikke å bekymre seg for disse restriksjonene. Elbilen hans tillot ham å reise 380 000 kilometer uten å måtte bytte batterier, motor eller andre viktige komponenter.

Rallyføreren slo rekorden registrert av den tyske Tesla-eieren Hansjörg Gemmingen, som tilbakela en distanse på 1,9 millioner kilometer i sin 2014 Model S P85, men han byttet batteriene tre ganger og motoren 13 ganger. Lungis sak viser at Tesla har forbedret kvaliteten på bilene sine betydelig siden den gang, og at dagens modeller, som Model S Plaid eller Cybertruck, kan være mer holdbare.

Piero Longhis Tesla Model S er et eksempel på påliteligheten og holdbarheten til elbiler, som ofte krever mindre vedlikehold enn forbrenningsbiler. Dette representerer utvilsomt en økonomisk (og miljømessig) fordel for Tesla-eiere, som i teorien kan nyte bilen sin uten å bekymre seg for mye om havari eller reparasjoner.