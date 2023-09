Den demokratiske republikken Kongo | Amnesty fordømmer tvangsutkastelser på koboltgruveplasser

(Kinshasa) Amnesty International har anklaget multinasjonale selskaper for tvangsutkastelser, trusler, trusler og bedrag mot lokalbefolkningen i kobolt- og kobbergruveområder sør-øst i Den demokratiske republikken Kongo.

I denne rapporten «Fuel Transition or Status Quo? », Initiative for Amnesty and Good Governance and Human Rights (IBGDH), basert i DRC, analyserer menneskerettighetseffekten av fire prosjekter i gruveområdet Kolwezi (Kobber- og Koboltgruven i Kolwezi, Mutoshi-gruven, Metalcoal RTR og Kamoa-Kakula-gruven).

Begge organisasjonene mener at kappløpet om å utvide disse gruvedriftene har ført til tvangsutkastelse av folk fra deres hjem og felt.

Disse utvisningene, sa han, «ble utført ettersom selskaper forsøkte å utvide industrielle gruver […]ødelegger liv og må stoppes umiddelbart, sier Agnes Callamer, generalsekretær i Amnesty International.

I følge rapporten, i stedet for å dra nytte av utviklingen av gruvesektoren, har folk som bor i Kolwezi-regionen «blitt tvunget til å forlate hjemmene sine og jordbruksland for å tillate utvidelse av store industrielle gruveprosjekter».

Disse utkastelsene er ofte «gruveoperatører med liten respekt for rettighetene til de involverte og liten respekt for nasjonale lover som tar sikte på å begrense tvangsutkastelser knyttet til gruvesektoren».

Rapporten nevner at landsbyer som Mukumbi alle ble ødelagt.

«Hele landsbyen ble brent og vi kunne ikke gjenopprette noe. Ingen hadde penger lenger. Vi hadde ingenting å overleve. Vi tilbrakte netter og netter i bushen,» sa tidligere beboer Kanini Maska til Amnesty.

«Denne utkastelsen knuste drømmene mine […]Jeg mistet alt, og selv om jeg bosettes et annet sted, fortsetter jeg å leve med frykten for å miste alt,» forklarte Papy Mpanga, en annen tidligere beboer i landsbyen.

DRC er Afrikas største gruveprodusent og leverer 70 % av verdens kobolt, et viktig metall for elektronikk og batterier som brukes i elbiler.

Amnesty International sier de anerkjenner viktigheten av oppladbare batterier i energiomstillingen. NGO skriver imidlertid, «avkarbonisering av den globale økonomien bør ikke føre til nye brudd på menneskerettighetene».