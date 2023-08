Den dyreste behandlingen Jennifer Lopez bruker for å vedlikeholde rumpa

Med sine 54 ser Jennifer Lopez fyldigere ut enn noen gang. Å finne kjærligheten igjen i armene til Ben Affleck, lederen av et kosmetikkselskap, har blitt ansiktet til undertøysmerket Intimacy. Gjennom hele serien med scener kan stjernen ses opprettholde formen.

For å gjøre dette kombinerer skuespillerinnen og sangeren sportsøkter med den kjente treneren Tracy Anderson, som tar seg av Gwyneth Paltrow, Victoria Beckham og Madonna. I tillegg til avanserte øvelser er hun avhengig av optimal hydrering, organisk ernæring og produkter fra det franske merket Biologique Recherche. Men det er ikke alt, Jennifer Lopez sverger til Emsculpt Butt Lift for å opprettholde rumpa, som faktisk er kjent som en av hennes viktigste eiendeler.

Det er en ikke-invasiv behandling som bruker elektromagnetisk teknologi for å fjerne fett og fremme muskelbygging. En komplementær behandling som tilsvarer 20 000 knebøy, det er alt! Hvis du også lar deg friste av denne innovative behandlingen, bør du besøke Antwerpen fordi bare Shape Aesthetics Clinic tilbyr det. Men det å ha en muskuløs rumpe koster, siden økten koster 350 euro. Selvfølgelig er flere besøk nødvendig, samt periodiske avtaler for å vedlikeholde musklene. Kort sagt, JLos rumpe er ikke for alle …