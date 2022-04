Den dyreste bryllupsgaven David Beckham ga til sønnen

Folk og kongefamilien

Når man er forelsket, teller man ikke, det er velkjent. David Beckham tok virkelig dette ordtaket fordi han ga sønnen sin en veldig dyr gave i bryllupet.

Denne lørdagen 9. april Brooklyn Beckham og Nicola Belts De sa «ja» til hverandre ved en seremoni i Florida. Til dette arrangementet reiste vakre mennesker, familie, venner og mange kjendiser. Hvis alle gjester ønsker å skjemme bort det lykkelige paret, var uten tvil faren til brudgommen veldig sjenerøs.

Faktisk ga David Beckham dem 1954 Jaguar XK140 for 8 418 000. Bilen er totallakkert, pusset opp og elektrifisert. Den har en unik farge laget for Beckhams og er reservert for dem. Ingen andre kan med andre ord bruke denne helt spesielle fargen.

«Denne bemerkelsesverdige bilen er den perfekte gaven til sønnen Brooklyn og svigerdatteren Nicola på bryllupsdagen deres. For all del, denne ekstraordinære klassiske elbilen fra Lunas betyr en lys fremtid., forklarte David Beckham. Merk at tidligere fotballspiller Lunas er en av investorene i bilrestaureringsbransjen.