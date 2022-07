Den dyreste kommunen i Belgia har en gjennomsnittspris på 1 million euro (som verken er Ixelles eller Knokke)

assosiasjon

Fantastiske priser og et belgisk eiendomsmarked i stadig endring.

Hvert år gir Statbel oss topp eiendomspriser. Veldig nyttig hvis du har et kjøpsprosjekt snart, eller hvis du bare vil vite utviklingen av priser etter region eller kommune. Uvanlig informasjon, Office for National Statistics avslørte nettopp den dyreste kommunen i Belgia i gruppen, ikke Ixelles eller Knokke!

Den dyreste kommunen i Belgia…

Laethem-Saint-Martin, med en gjennomsnittspris på 1.075.000 euro. Knokke dukket opp på andreplass med en snittpris på 752.000 euro. På tredjeplass finner vi Tervuren i Flandern med en snittpris på 557.500 euro. I Brussel dominerer Ixelles kommune (730 500 euro), etterfulgt av Woluwe-Saint-Pierre (690 000 euro) og Uccle (643 500 euro). I Wallonia er Lassen fortsatt den dyreste kommunen (643 500 euro i gjennomsnittspris), etterfulgt av La Hulbe (585 tusen euro) og Waterloo (550 tusen euro).

Hvis vi vurderer Belgia som helhet, gjennomsnittsprisen på et hus av typen Lukket eller halvlukket 255.000 euro. Åpent hus-prisen var 360 tusen euro. Vallonien er den minst kostbare regionen, etterfulgt av den flamske regionen. her borte Hovedstadsregionen Brussel er den dyreste for alle typer boliger. Flamsk-Brabant og Vallonsk-Brabant er de dyreste provinsene. Den billigste flamske provinsen er Limburg, og den billigste vallonprovinsen er Hainaut. Og hvis, som vi har sett, Lytham-Saint-Martin, er den dyreste kommunen, så er Hastière den billigste.