Den eksepsjonelle konvergensen av planeter som kan observeres på den belgiske himmelen i disse dager: «Det er veldig sjeldent, det skjer hvert tjuende år»

Dette er eksepsjonelt: i løpet av de neste dagene, fra Jorden, vil vi med det blotte øye se fem planeter i solsystemet samlet i samme hjørne av himmelen. «Det kalles en konjunksjon: et møte mellom planeter. Den siste av denne typen skjedde i 2004. Det er svært sjelden, det skjer hvert tjuende år eller så. forklarer astronomen Emmanuel Jehin (ULiège). Du kan se Merkur, som er den laveste, og deretter Venus, Mars, Jupiter og Saturn, som alle er stilt opp på himmelen veldig tidlig om morgenen, før soloppgang.»

Planetene i solsystemet kretser alle rundt det samme planet rundt Solen (ekliptikkplanet), noe som betyr at vi til bestemte tider, fra Jorden, kan se planetene veldig nær hverandre. «Men for å finne dem samtidig, trenger du rett tid! Det er veldig vanskelig å ha Merkur med alle de andre, fordi den er veldig nær Solen Derfor var det nødvendig å vente til alle planetene var i samme hjørne av himmelen. Problemet er at Jupiter bruker ti år på å gå rundt solen; og Saturn, tretti!»Her, det som også er eksepsjonelt, er at de er ordnet i samme rekkefølge som den naturlige rekkefølgen av avstanden deres fra solen (i solsystemet er Merkur nærmest Solen, etterfulgt av Venus, Jorden, Mars og til slutt Jupiter ). og Saturn).

Selvfølgelig, hvis vi kunne observere solsystemet langveisfra, ville vi se at planetene virkelig er spredt. Bare perspektivet fra jorden lar oss se en «justering». Fenomenet er synlig mellom 15. og 25. juni omtrent fra Belgia, men det er ganske vanskelig å tenke på, som alle andre steder. «Merkur er vanskelig å se i disse dager, fordi det fortsatt er så lavt i horisonten at du ikke kan se det før like før soloppgang. Merkur er generelt den vanskeligste planeten å se i solsystemet. Det sies til og med at Copernicus, heliosentrismens far, som slår fast at alle planetene kretser rundt solen, aldri så det selv, fordi det er veldig lavt. Neste uke vil Merkur være høyere på himmelen og derfor lettere å se.»

Maksimal herding av planetene vil skje 22. juni. Fordelen? Denne grupperingen kan sees fra byer fordi planetene er relativt lyse. Byboere med balkong og i høyden vil ha en fordel fordi det er nødvendig å nyte godt av en klar horisont mot øst. Ideelt sett bør du bruke en kikkert for å finne Mercury lettere. «For å se dem alle, er det best å stå opp rundt klokken 04.00, omtrent en halvtime før soloppgang, og se mot øst.forklarer Emmanuel Jehin. Drikke Venus som et referansepunkt fordi det er veldig lyst og derfor lett å se. Jupiter og Saturn kommer først ut; Merkur og Venus, like før soloppgang. Venus skinner sterkt, Mars og Jupiter er ganske lyse, og Jupiter er litt svakere. Lavest i horisonten er Merkur.» De åtte solsystemobjektene (planeter og månen) vil faktisk alle være samlet på vestsiden av solen, men Uranus og Neptun er ikke synlige for det blotte øye (Neptun krever til og med en refraktor eller teleskop). En slik gruppering er også svært sjelden; den neste vil være i 2124.