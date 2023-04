Belgia er kjent for å være et av de utviklede landene hvor næringsskatten er høyest, og det er ikke den siste rapporten fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) som motsier denne uttalelsen.

Med en skattesats på 53 % for single, blåser Belgia Tyskland med 46,8 %, Frankrike med 47 %, og Nederland med 35,5 %. Dermed rangerer vårt flate land først av 38 land i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, og rapporterer, vel, de siste tallene, de for 2022.