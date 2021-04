Den europeiske filmfestivalen vender tilbake til The Projector i mai etter et års pause

De nye Oscar-verdige storfilmene er flotte, men det er fortsatt mange visninger for å ta filmdollaren din. Etter et års mellomrom, vender European Film Festival (tidligere kjent som EU Film Festival) tilbake til The Projector for sin milepæl 30. utgave fra 6. til 23. mai.

Presentert av EU-representanten for Singapore, fremhever filmen det beste fra moderne europeisk kino gjennom flere tiår, og bringer en del av Europa til Lion City gjennom visuell historiefortelling. I år er det satt til å vise 23 filmer, som hver viser mangfoldet av perspektiver, historier, språk og kulturer fra hjemlandet.

“I den nåværende sammenhengen, når reiser er en utfordring, gir kino oss linsen vi trenger for å oppleve og forstå de mange problemstillingene og kulturer som former og definerer vår verden og skaper hva den er, sier han. Barbara Blinkart, EU-ambassadør i Singapore.

Som et spesielt land i år åpner Portugal festivalen med sitt image Mayor Park 6. mai er en krig av komedie-drama Mot sensur, som følger Etter Lisboas teater- og underholdningsdistrikt da Estado Novos grunnlov som regulerte kreativt uttrykk ble godkjent i 1933. En annen visning av filmen vil finne sted 12. mai, og gratisbilletter er tilgjengelig Realisme Først til mølla-prinsippet.

Andre filmer inkluderer Oscar-nominert animasjon fra Irland Wolf Walkers, Av Belgia Cannes Film Festival vinnende teaterstykke Unge Ahmed, Snøfall før stykket som vant Tribeca Film Festival i Norge, Biografi av Tyskland Gunderman og Finland Comedy Gold Mester Cheng Det er planlagt å avslutte seremonien 23. mai. Det fortsetter også den lange tradisjonen med å vise kortfilmer av unge lokale filmskapere, denne gangen fra NGO Polytechnic School of Film and Media Studies.

Klar til å trekke projektorens bønnepose oppe for litt film- og kulturjustering? Få dine billetter på 50 13,50 (helger) og $ 15 (helger) euff.com.sg/tickets.