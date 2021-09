Den europeiske sentralbanken tør spørre om stimulansen til krisen kan reduseres: den økonomiske uken

(Bloomberg) – Abonner på New Economy Daily -nyhetsbrevet, følg oss om økonomi og abonner på vår podcast.

Den europeiske sentralbanken avgjør denne uken om den skal tørre å kutte nødstimulering mens pandemien fortsetter å true økonomien i eurosonen.

Trusselen fra deltavariabelen til koronaviruset kan oppmuntre beslutningstakere på torsdag til å holde tritt med det “betydelig høyere” tempoet i obligasjonskjøpet de vedtok tidligere i år. Men avanserte vaksinasjonshastigheter, en sterk bedring og inflasjon som allerede har kommet så raskt som mulig på et tiår, er alle grunner til å vurdere et girskifte nedover.

Så langt har Den europeiske sentralbank insistert på at enhver økning i forbrukerprisene vil være midlertidig, slik at tjenestemenn under ledelse av president Christine Lagarde kan holde krisestimulansen flytende. Det står i kontrast til globale kolleger som Federal Reserve, der beslutningstakere kan vurdere å gå ned på kjøp av eiendeler i november eller desember, etter at fredagens skuffende arbeidsrapport gjorde slike tiltak usannsynlig denne måneden.

Med inflasjonen nå på 3% i eurosonen, avviker ECB -tjenestemenn ytterligere fra forbrukerprisforventninger. Hellas sentralbanksjef Yiannis Stournaras foreslo overfor Bloomberg i forrige uke at tjenestemenn ikke skulle overreagere, og rådet dem til å “varsle”.

Men med en antydning av argumentene som kommer, sa nederlenderen Klaas Knott at målet med Den europeiske sentralbankens program for kjøp av obligasjoner for kriser, for å dempe inflasjonsskaden forårsaket av koronaviruset, nesten var nådd. Han går inn for en mer restriktiv tilnærming til stimulans etter tiltakets planlagte gjennomføring i mars.

Slike uttalelser tyder på at uavhengig av hva tjenestemenn bestemmer seg for å kjøpe obligasjoner i de kommende månedene, er denne ukens avgjørelse bare den første av flere potensielle trefninger om ECBs pengepolitiske fremtid.

Hva Bloomberg Economics sier:

“Det enkleste alternativet for ECB er å fortsette å kjøpe obligasjoner gjennom PEPP i et ‘mye høyere tempo’ til slutten av året. Sentralbanken kan begynne å avta i januar.”

– David Powell og Maeva er fettere. For hele analysen, klikk her

Andre steder skal minst åtte andre sentralbanker globalt ta monetære beslutninger, inkludert Australia og Canada. Selv om de fleste sannsynligvis vil beholde sin posisjon uendret, kan Russland og Ukraina tilby renteøkninger.

Klikk her for å finne ut hva som skjedde forrige uke, og nedenfor er vår oppsummering av hva som vil skje i den globale økonomien.

Europa, Midtøsten og Afrika

ECB -avgjørelsen kan være ukens høydepunkt i regionen, men dataene fra eurosonen vil også gi investorer mye å tygge på.

Fabrikkordrer og industriell produksjon fra Tyskland, Europas største økonomi, samt produksjonsstatistikk fra Frankrike, Italia og Spania, vil vise styrken på fabrikkaktiviteten i begynnelsen av tredje kvartal i juli, før globale flaskehalser i forsyningen begynner å dukke opp.

Det samme kan sies om Storbritannia, hvor industriell produksjon vil bli utgitt sammen med BNP -data som vil vise om økonomien har fortsatt for den sjette måneden på rad med ekspansjon i utvinningen fra pandemien når sommeren begynner.

Andre steder i Europa vil Riksbanksjef Stefan Ingves holde en tale om utfordringene svensk økonomi står overfor, mens Norge og Danmark begge publiserer inflasjonsdata.

Russlands sentralbank, som oppnådde sin største økning siden rubelkrisen i juli 2014, vil på fredag ​​avsløre om den ønsker å legge til dette trekket etter at guvernør Elvira Nabiullina sa at det var “for tidlig” å foreslå at innstrammingen skulle ta slutt. Tjenestemenn er forsiktige med stigende inflasjonsforventninger, men de myknet også fremover i sin siste uttalelse.

I nabolandet Ukraina forventes det at sentralbanken vil øke referanseindeksen med et halvt poeng til 8,5%. Derimot kan tjenestemenn i Polen og Serbia velge å holde renten uendret denne uken til tross for stigende inflasjon i begge land.

Sør-Afrika publiserer andre kvartals BNP-data på tirsdag, da statistikkbyrået vil slippe fokuset på årlig vekst og bruke 2015 som et nytt basisår.

Canada og USA

Bank of Canada forventes å utstede en politisk beslutning om å stå på onsdag, med advarsel om eventuelle steder midt i en valgkamp med avstemningen planlagt 20. september.

En rekke svake økonomiske tall kan friste beslutningstakere til å senke landets vekstprognose og antyde en nedgang i avvikingen av stimulansen fremover. Men de mindre rosenrøde utsiktene vil trolig bli et politisk spørsmål når kanadiere forbereder seg på å gå til valgurnene.

I mellomtiden, i USA, er den økonomiske datakalenderen lett i løpet av den forkortede handelsuken, med jobbtall og produsentpriser på toppen av regningene.

Føderale beslutningstakere vil også være med i panelet med talere, inkludert New York Fed -president John Williams, Dallas Fed -president Robert Kaplan og San Francisco Fed -president Mary Daly.

Asia

Reserve Bank of Australia -guvernør Philip Lowe har en annen mulighet til å utsette planer om å redusere obligasjoner når sentralbanken møtes tirsdag ettersom nedlukking av “Down Under” ser ut til å bli forlenget ytterligere. Forrige ukes vekstdata som viser sterkere enn forventet momentum i økonomien med delta-treffet kan gi Lowe nok forsikringer til å holde seg til hans gradvise etterspørsel etter stimulans.

Bortsett fra Australia er Malaysias sentralbank den eneste andre banken som forventes å ta en avgjørelse i regionen torsdag.

Japan vil sannsynligvis trekke tilbake BNP -tallene etter at sterke investeringsdata viste at selskaper fortsatt ser utover pandemien til tross for nødssituasjonen som ser ut til å bli forlenget igjen denne uken. Husholdningers utgiftstall fra juli vil ytterligere belyse hvordan bekymring for registrering av virus tilfeller i Japan påvirker forbruket.

Kina offentliggjør handels- og inflasjonsdata for august – vil bli fulgt nøye etter at nylige indikasjoner viser at bedringen mister damp.

Latin -Amerika

Tirsdag kan augustdata vise ytterligere stramninger i Chiles månedlige handelsbalanse ettersom deltavariabelen demper den eksterne etterspørselen og en varm innenlandsk økonomi fremmer importvekst. På en 12-måneders basis nådde både handelsbalansen og kobbereksport rekordnivåer i juli.

I løpet av et drøyt år siden veksten og inflasjonen i regionen ble lettere på grunn av pandemiens etterspørselssjokk, har økonomiene opplevd en rekke restitusjoner. På den annen side har forbrukerprisene vært jevnt høye for beslutningstakere. Fire av de fem inflasjonsmålrettede sentralbankene øker nå renten, og det eneste landet, Colombia, kan bli med i september.

Ved slutten av arbeidet torsdag vil alle fem ha publisert sine målinger i august, og inflasjonsgapet forventes å snevre seg til målet bare i Mexico.

Torsdag møtte Perus sentralbank inflasjonen på et 12-årig høyde- og overmål. Etter å ha hevet styringsrenten fra rekordlave 0,25% med et kvartal i forrige måned, ser mange analytikere rom for ytterligere innstramninger som fremdeles gir en viss stimulans blant motvind fra pandemien og politisk usikkerhet.

