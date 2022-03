Den falske millionæren Anna Sorokin, som lurte New York, oppholder seg i USA

Sorokin, som ble fengslet i 2019 for å ha underslått hundretusenvis av dollar fra hoteller, banker og venner, er «i fengsel ved ICE (immigrasjonspolitiet) senter i påvente av deportasjon,» sa tjenestemannen. Utlendings- og tollvesenet.

Den amerikanske avisen The New York Post meldte mandag at Sorokin, som utførte svindelene sine under pseudonymet «Anna Delvi», skulle deporteres til Tyskland på et fly til Frankfurt.

Men Sorokin hadde ennå ikke ankommet før tirsdag ettermiddag, sa en talsmann for flyplasspolitiet i Frankfurt.

Mannen som klarte å lure New York-eliten ved å utgi seg for å være en velstående arving mellom 2016 og 2017, må gå ombord på et fly til Frankfurt mandag kveld etter å ha blitt løslatt fra et interneringssenter i delstaten New York, meldte New York Post. Henter kjente kilder om emnet.

Anna Sorokin, en 31 år gammel tysk statsborger og russiskfødt Anna Delvi, ble løslatt fra fengselet i februar 2021 for god oppførsel og ble dømt til to til fire års fengsel for to år siden.

I mars 2021 ble han arrestert på nytt for å få visumet sitt utløpt og returnert til Migration Police (ICE) senter.

NY Post melder at han etter flere administrative anker for et år siden ble bedt om å bli i USA, spesielt for å fremme vaksinen mot Covit-19.

Den unge kvinnen, som har evnen til å lage smarte løgner, poserer som en tysk arving til 60 millioner dollar.

Fra november 2016 til august 2017 fløy han gratis på et privat jetfly, på krokene til Manhattan-palassene, uten å betale noe, ifølge domstolen i New York, som verdsatte flyet til 275 000 dollar i 2019.

Datteren til en russisk sjåfør og forretningskvinne som emigrerte til Tyskland i 2007, en ung kvinne som kom til New York i 2013 søkte et lån på 22 millioner dollar for å starte en privat klubb på Manhattan.