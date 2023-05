Den fantastiske designen til Samsung Galaxy Z Flip 5 gjør at den ser forut for sin tid

Den sammenleggbare smarttelefonen er i konstant utvikling, og år etter år er designen perfeksjonert og raffinert. Samsungs Galaxy Z Flip 5 forventes å ta en lignende utviklingsvei. La oss håpe autonomi og bildekvalitet ikke blir kompromittert til fordel for skjermer.

Etter å ha oppdaget mulige gjengivelser av Samsung Galaxy Z Flip 4 og Google Pixel Fold, har vi nå gjengivelser av den kommende Samsung Galaxy Z Flip 5.

Denne størrelsen Vend over Oppo Find N2 Flip møter tøff konkurranse fra Huawei P50 Pocket og Motorola Razr-smarttelefoner. Gjengivelsene kommer fra Steve Hemmerstoffer, bedre kjent av sitt online Twitter-håndtak OnLeaks.

Betydelige forskjeller

Galaxy Z Flip 5 vil ha noen bemerkelsesverdige forskjeller fra forgjengeren, med en større skjerm på dekselet og en mer unik design. Den nye skjermen, som er synlig når smarttelefonen er lukket, er litt større og har en ny form, med en liten flik som stikker ut fra toppen.

I henhold til informasjonen vil den eksterne skjermen måle 3,4 tommer og den interne skjermen vil måle 6,7 tommer. De annonserte dimensjonene på telefonen er 165 mm x 71,8 mm x 6,7 mm. Nå, mens en større skjerm alltid er verdsatt, vil det være veldig viktig å se hvordan Samsung drar nytte av denne nye skjermen.

Forhåpentligvis vil det koreanske selskapet bruke bedre komponenter for sin neste sammenleggbare smarttelefon, spesielt kameraene, som ikke var til stede i forrige Z Flip.

Batterilevetid er også et problem med denne designen. Så det er viktig at Samsung oppfyller forventningene våre når det gjelder autonomi for denne nye modellen.

Vil du bli med i et interessefellesskap? Vårt paradoks Vi ønsker deg velkommen, dette er et sted for gjensidig hjelp og lidenskap for teknologi.