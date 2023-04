Den fantastiske historien om Microsofts Spot Watches

Lenge før Apple Watch, på begynnelsen av 2000-tallet, ga det amerikanske selskapet ut de første prototypene av tilkoblede klokker til verden. En visjonær idé endte imidlertid med kommersiell fiasko.

«I fremtiden kan vi alle ha på oss klokker som kan fortelle oss siste nytt og vær, samt tidspunkt.”, skrev BBC-journalist Alfred Hermida I januar 2003. Bingo! Tjue år senere har tilkoblede klokker invadert hverdagen vår. Ved utgangen av 2020 hadde Apple Watch, for å nevne én, passert 100 millioner salg på bare 5 år. Årsaken til suksessen deres? La oss få tilgang til mange funksjoner fra sporing av sportsaktivitet til e-postforslag, meldinger og talekommandoer for noen. Kort sagt, en forlengelse av smarttelefonene våre, tilgjengelig fra håndleddene våre.

Det tok imidlertid nesten et tiår før disse tilbehørene vant forbrukerne. Vi vet at de første modellene av tilkoblede klokker var kommersielle feil. Deres navn er: Spot-klokker Smart teknologi for personlige objekter, utviklet av Microsoft på begynnelsen av 2000-tallet. Akronymet refererer til det globale prosjektet til den amerikanske giganten, hvis opprinnelige oppdrag var å lage intelligente og personlige hverdagsobjekter. De aktuelle smartklokkene er førsteutgaver. «Spot gjør hverdagsenheter smartesa Bill Gates på Consumer Electronics Show i Las Vegas i 2003.

For tidlig

Uvillige ambassadører for SPOT-teknologi, tilkoblede klokker er designet i samarbeid med klokkeprodusenter som Tissot, Suunto og Fossil. De første modellene, utgitt i 2004, fungerte med MSN Live-tjenesten. Jada, brukere kan få personlig tilpasset innhold som nyheter, vær, børsstatistikk, personlige meldinger eller møtepåminnelser. Enda bedre, muligheten til å velge innholdet som presenteres. «Smartklokker for MSN Direct er en morsom ny måte å få informasjonen du ønsker på, enkelt levert til håndleddet.”, erklærte Bill Mitchell, gründeren i Spots initiativ, og pekte dermed på datidens innovasjoner.

Salgsavdelingen ba imidlertid brukere om et årlig abonnement på $59 per måned. Den første begrensningen som motiverte mer enn én forbruker. Legg til det de antatt høye prisene, batterilevetiden på bare noen få dager, MSN Direct-tjenesten begrenset til Nord-Amerika, og fremfor alt raskt utdatert teknologi. Tilkoblede klokker bruker faktisk ikke 3G- eller Wi-Fi-teknologi, men tilkobling gjennom radiobølger.

Disse feilene fikk til slutt overtaket av Microsofts Spot Watches, som stoppet produksjonen i 2008. Langt foran sin tid eller en designfeil, er Spot-klokkene den første modellen av tilkoblede klokker til dags dato, selv om de mislyktes kommersielt. De åpnet til og med døren til tingenes internett.

