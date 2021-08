Den femte ringen gjør syv nye avtaler for seniorlaget

Fifth Ring 7, et B2B -markedsføringsselskap, har gjort 7 nye senioravtaler, og har vunnet over 350 000 arbeidsplasser fra 11 kunder – og har skapt 11 arbeidsplasser.

Aberdeen har hovedkontor i USA, Frankrike, Norge, Tyskland, Singapore, Kina og Storbritannia.

Suksesser med kunder Det er mer enn 250 000 forskjellige sektorer som spenner fra maling og belegg, energi, lim til teknologi.

Selskapet har nylig skaffet seg mer enn 100 000 jobber på hjemmemarkedet.

Selskapet sysselsetter Doug Alsap, Debbie Bruce, George Hay, Helen Rorison, Sieve Yuh Nang, Erin Raymond og Brittany Mitchell.

Alsab slutter seg til Jasmine som beredskapskonsulent. På Jasmine hadde han ansvaret for å administrere beredskapsoperasjoner.

Bruce begynte i den femte ringen fra Energy Voice, hvor han ble forretningsutviklingssjef for forretningsdriften og veksten.

Blir med i selskapet som Account Manager fra Hampton.

Rorison ble utnevnt til president for Reiris. Han har mer enn 15 års erfaring i energibransjen som konsulent.

Den Singaporeanske representanten ble utnevnt til Sieve You Ning Account Manager i Singapore etter å ha hjulpet til med å administrere utviklingsmarkedsføringsstrategien for kampanjene i Singapore. Raymond og Mitchell ble gjort til kontoadministratorer i Houston, Texas.

Selskapet rekrutterer til en innholdsstrateg og senior kontoansvarlig. Det har ønsket tre nye kunder velkommen til beredskapstjenesten i Aberdeen.

Det har kontorer i USA, Europa og Asia som tilbyr tjenester fra merkeutvikling til offentlige og medieforhold.

Ian Art, grunnlegger og administrerende direktør i Fifth Ring, sa: “Jeg er spesielt fornøyd med virksomheten vi har vunnet utenfor vertikalene vi historisk har vært sterke i. Dette er ytterligere bevis på vår internasjonale vekst. Vi har ambisiøse planer om å vokse vår kontorer rundt om i verden, og denne suksessen har spilt en nøkkelrolle for å realisere denne visjonen.

“Mer arbeid betyr flere mennesker, og vi gleder oss til å ønske så mange nye kolleger velkommen på hvert av våre kontorer, og gleder oss til å ønske flere nye tilskudd velkommen til teamet i de kommende månedene.”

