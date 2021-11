Den første baneflyvningen for SpaceXs megarakett til stjerneskipet er planlagt til tidlig i 2022

Elon Musk sa onsdag at stjerneskipet megaraketten, utviklet av selskapet hans SpaceX og valgt av NASA for å hjelpe amerikanere med å returnere til månen, vil prøve å fly inn i sin første bane tidlig neste år.

“Den første orbiteren, vi håper å gjøre det i januar,” sa han under en tale til forskere ved National Academy of Sciences, og la til at testen kan finne sted “sannsynligvis i februar.”

“Det er mange risikoer i denne første utgivelsen, så jeg vil ikke si at den vil bli vellykket, men jeg tror vi vil gjøre mye fremskritt,” la han til.

Starship har allerede utviklet flere ubåter: komplett med imponerende eksplosjoner etter flere tester, og SpaceX har endelig klart å lande et romfartøy designet for å kunne gjenbrukes.

For denne orbitale testen vil den denne gangen bli dekorert med et kraftig første trinn kalt supertung.

Elon Musk sa at akkreditering fra U.S. Federal Civil Aviation Regulator (FAA) forventes “innen slutten av dette året.” “Vi vil fullføre utskytningsrampen og missiltårnet denne måneden, og så vil vi gjøre en serie tester i desember,” forklarte han.

“Vi håper å prøve et dusin startups neste år,” la sjefen til. “Kanskje mer.”