Den første betaversjonen av Android 13 er nå tilgjengelig for Pixel-telefoner

PARIS, 27. april (Benin News / EP) –

Google lanserte Android 13 første betaversjonså det er allerede tilgjengelig for utviklere, men også for Pixel-telefonbrukere som ønsker å få tilgang til nye funksjoner i dette operativsystemet før det offisielle lanseringen, for eksempel nye tillatelser for å få tilgang til multimediefiler eller tematiske ikoner.

Android 13 vil bli bedre personvern og sikkerhetsfunksjonermed verktøy som å tillate varsler; vil inkludere støtte for større skjermerog vil tilpasse ikonene til bestemte temaer på Material You-språket.

Dette er nyheter som til nå har vært i hendene på utviklere, slik at de kan teste forbedringene og nye funksjonene som Android 13 skal integreres i. I en ny fase av utviklingssyklusen annonserte selskapet lanseringen av den første betaversjonen.

Med denne lanseringen forventer selskapet at Pixel-telefonbrukere kompatible Pixel-telefoner som ønsker å delta i dette testprogrammet, for å dele inntrykkene dinesom selskapet sa i en pressemelding.

Andre nye funksjoner inkluderer temaikonerplasseringen av hurtiginnstillingene, den språkpreferanser for hver applikasjonfunksjoner som Bluetooth LE-lyd og MIDI 2.0 over USB, pluss nye for mer detaljert tilgang til mediefiler. og en forbedret audio routing API.

Resten av implementeringene vil bli annonsert på årskonferansen. Google I/O 2022, 11. og 12. mai.som selskapet bruker på nye tjenester, programvare og til og med noen maskinvareintroduksjoner.