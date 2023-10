Den første Delhaize-franchisen har åpnet dørene i Beaufoulx: personalet er optimistisk, og kundene er mer blandet

Det første uavhengig overtatte supermarkedet Delhaize åpnet dørene i Wallonia i dag. Det var allerede en i begynnelsen av uken i Flandern. Vi vet at konsernet har bestemt seg for å franchise butikkene sine. Denne gangen skjedde det i Bovio, i provinsen Hainaut. Hvordan reagerte kunder og ansatte? Har butikken virkelig endret seg?

«Når du jobber i 31 år i Delhaize får du inntrykk av at du bare vet hvordan du gjør det, så det er skummelt«, melder en ansatt ved inngangen. Etter måneder med kamp, ​​lidelse og spørsmål bestemte Karen seg for å bli og tenke rolig på fremtiden. Hun og mannen har jobbet her i 31 år.

«Vi har tydelig sett at Delhaize ikke kommer til å trekke seg, så vi må gå videre.Med den nye sjefen, som kjenner butikken godt, er vi heldige.«Butikkkjøperen har faktisk jobbet for Delhaize i 21 år. Selskapet har ingen hemmeligheter for ham, og denne butikken ble ikke valgt tilfeldig,» forklarer hun.Denne butikken, fordi jeg er fra området, er plasseringen av butikken utmerket. Vi er i en by som ønsker å revitalisere seg selv«, forklarer Benoît Barbier, direktør for den nye butikken.

Foreløpig har ingenting endret seg: lønn og goder har blitt opprettholdt. Teamene forblir de samme og kundene har vært lojale. «Foreløpig forblir min oppførsel den samme: Jeg forblir lederen av den klienttunge avdelingen«, forklarer Marco Sciorti, leder for frukt- og grønnsaksavdelingen.

Kundene er mer blandede. «Privilegium er alltid problemet, i dag er bra, i morgen er kanskje ikke så bra«, forklarer en kunde.

Bare én arbeider av 60 ansatte bestemte seg for å forlate butikken for å endre karriereretning.