Den første “ekte” tusenbein – La Liberte

Utgitt 21.12.2021

Entomologi” En 1306 fots tusenbein er funnet i den australske kjelleren.

Forskere har oppdaget verdens første «ekte» tusenbein, som ifølge en studie som beskriver en skapning er 1306 fot lang og slank – mer enn noen annen levende ting.

Myriopoder, ormlignende organismer, dissosierte kropper, ofte referert til som “tusenbein”, har ennå ikke blitt identifisert over 750.

Registrer arter med 1306 ben, beskrevet i anmeldelsen Vitenskapelig rapport, Funnet 60 meter under jorden, i en dyp brønn i et gruveområde i Vest-Australia. Han ble kalt Umilips Persephone, med henvisning til kona til Hades, den greske gudinnen for underverdenen, fortalte Paul Marek, den første forfatteren av studien, til AFP ved University of Virginia Tech (USA).

Dyr Den ser ut som en streng som er omtrent en millimeter bred, men omtrent 10 centimeter lang. Den har et “konisk hode med en stor antenne og en krok for fôring,” heter det i studien. Øyeløs, den er fargeløs – karakteristisk for underjordiske levende dyr.

“Tusenbein graver ved å strekke den langstrakte kroppen, noe som gjør den tynnere for å romme mikrohulrom,” forklarer Paul Marek. Dens mange ben driver frem kroppen, åpner sprekker og sprekker i jorden og lar den bevege seg som den vil.

«Det har vi rett og slett fått beskjed om Betydelig!” Svarte Andre Nell, en entomolog ved Non-Study Systematics, Evolution and Biodiversity (CNRS / National Museum of Natural History).

Etter hans syn er oppdagelsen lovende for biologisk mangfold fordi Centipede har “re-kolonisert kunstige hull, noe som er veldig oppmuntrende”. Han sier at disse mikrohulrommene, ofte ukjente, fungerer som en yngleplass for nye arter som kan oppdages.

Skolopender Det var et av de første luftpustende dyrene på jorden, med studienotater og noen utdødde skapninger som ble to meter lange. De spiller en viktig rolle i økosystemene de lever i, spiser søppel og resirkulerer næringsstoffer. Babyene deres klekkes med bare fire ben. ANNONSER