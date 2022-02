Den første elektriske stasjonsvognen til attraktive priser

I 2021, MG Det gjorde en stor boom i Europa, med nesten 22 000 leveranser, en tredobling av hva den var i 2020. Det kinesiske selskapet bør fortsette dette gode momentumet i 2022, takket være en oppdatert ZS EV og lanseringen av bilene Marvel R og MG 5. Sistnevnte er den første elektriske stasjonsvognen som tilbys i Europa.

Med en lengde på 4,60 meter, som er på størrelse med en liten brøkdel, som Renault Megane, ønsker MG 5 å appellere til de som leter etter en familiebil med elektrisk motor. Den finnes med to tekniske konfigurasjoner.

Den standard autonome modellen mottar en 130-kilowatt, eller 177-hestekrefter, masse og et 50,3-kilowatt-timers batteri. WLTP-rekkevidden er fra 310 til 320 km avhengig av slutten. Den utvidede Autonomy-modellen har en litt mindre kraftig motor, 115 kW eller 156 hk. Ytelsen er imidlertid den samme, med 0 til 100 km/t oppnådd på 8,3 sekunder. Det større batteriet (61,1 kWh) gir opptil 400 km autonomi.

Begge typene har 11 kW AC-lading. Lang rekkevidde gir rask DC-lading på 87 kW. Med den går vi fra 0 til 80 % på 40 minutter. V2L-funksjonen er standard: det er mulig å koble til en liten elektrisk enhet utenfor bilen.

To avslutninger på listen. Komfort er allerede godt utstyrt som standard: adaptiv cruisekontroll, intelligent fjernlys, kjørefeltassistent, trafikkskiltgjenkjenning, automatisk nødbremsing, parkeringssensorer foran/bak, ryggekamera, berøringsskjerm navigasjonssystem 10,25 tommer med Apple Car Play og Android Power foran seter, oppvarmet og manuelt klimaanlegg. For 1500 euro ekstra legger Luxury til noe utstyr, inkludert et 360-graders kamera, automatisk klimaanlegg eller 17-tommers felger.

Prisene er høye for den elektriske modellen: MG 5 starter på €32 490, eksklusive en bonus på €6000. Det tar 3000 dollar ekstra for det større batteriet. Til sammenligning starter prisen på Zoé på 32 000 euro. Har den 395 km autonomi, så er Renault mindre utstyrt i grunnversjonen. Fremfor alt er den mindre romslig.