Den første medisinske ekspertisen utført hos Alain Delon var allerede bestridt

Rask i den splittede Delon-klanen over patriarkens helse gikk tydeligvis ikke tilbake. Den første medisinske undersøkelsen som er beordret av domstolene for å finne ut hvordan Alain Delon virkelig ser ut, har allerede blitt bestridt.

Anouchka Delon ville ha svart på spørsmålene i stedet for faren

Alain Delon, velstående skuespiller og aspirerende forretningsmann

Ifølge BFM TV fant den første vurderingen sted lørdag på Douchy, skuespillerens eiendom i Loiret, hvor han for tiden bor. Det blir allerede bestridt av Anthony Delons advokat (som også hevder å være Alain Delons). I et brev til Montarquis' advokat som ber om en medisinsk undersøkelse – Dok BFM TV konsultert – forklarer hun «Kompetanse foregår for tiden på Douchy med den unike tilstedeværelsen til Anushka Delon (Skuespillerens datter, red.anm.) I stedet Mr. Den svarer på spørsmål stilt til Alain Delon. «Denne situasjonen undergraver regelmessigheten til dette yrket.», sa Maitre Bedossa, som ba Montargis ta advokaten i betraktning. Fordi, forklarer han, medisinske prosedyrer må gjøres en om gangen.

Hva er den medisinske undersøkelsen for Alain Delon?

Legen vil ikke være autorisert til å utføre den forespurte spesialiteten

Ifølge mester Pedosa forstår ikke tvangslegen problemet før ham.

Ifølge Anthony Delons advokat var heller ikke allmennlegen som utførte undersøkelsen lørdag ettermiddag registrert på listen over spesialistleger, legger BFM TV til.

Den franske skuespilleren Alain Delon har ikke mistet forstanden, sier advokaten hans

Anthony Delon anklager også søsteren Anouchhas tidligere advokat

Søndag delte Anthony Delone sine tanker. På Instagram, under bildeteksten «Vaudeville», slo hun ut mot søsterens eks-advokat, Master Ayela, som angivelig gikk fra hverandre for å lette den spente atmosfæren mellom søsknene. «Så advokat Ayela (den såkalte opprøreren) er skilt fra sin såkalte klient (Genevan). (Forstå Anouchka Delon, redaktørens notat) For å lette på spenningen… Samtidig ga opprøreren ut sytten sider med private tekstmeldinger fra Delon-familien til pressen, ekspertrapportert av Genève. Og Anthony Delon la til: «Kontroversen gjenopptas, øker spenningen! Spesielt (og) vår gode opprører publiserer bare utvalgte stykker som passer for dem …»

The Delone Affair – Anthony Delones Instagram-historie ©Instagram-skjermbilde/Anthony Delone

I følge Anthony Delon ba Anouchka Delon skuespilleren om å stoppe cellegiften

Alain Delons eldste sønn koblet nyhetene til denne Instagram-historien, som ser ut til å være hentet fra utvekslinger mellom Anouchka og den yngre Alain-Fabian. Vi leser spesifikt at skuespillerens datter har bedt om at farens cellegift stoppes: «I mellomtiden, stopp cellegiften og forhindre Clausen ved korrigering.» Et stort stridsområde mellom Anouchka Delon og hennes brødre gjelder imidlertid den nøyaktige avgjørelsen om å stoppe denne behandlingen, som leger anser som nødvendig. Til nå har også både Anthony og Alain-Fabian blitt holdt adskilt av søsteren deres og Alain Delons ekskjæreste, Hiromi Rollin.

The Delone Affair – Anthony Delones Instagram-historie ©Instagram-skjermbilde/ Anthony Delone

«Ideen om at målet var å fremskynde døden til Alain Delon»: vitnesbyrdet fra advokaten til skuespillerens «ventende jente» Hiromi Rollin

Selv inngripen fra Montarquis' advokat, som ba om at Alain Delon ble medisinsk undersøkt og om nødvendig plassert under juridisk beskyttelse, roet ikke situasjonen. Etter disse nylige hendelsene forstår vi at det er veldig vanskelig å forene Anochka Delon og hennes brødre.