Den første offentlige betaversjonen av Android 13 har kommet

(Pocket-lint) – Den første offentlige betaversjonen av Android 13 er nå tilgjengelig for alle å prøve, så lenge de har en kompatibel Pixel-enhet.

Etter to måneder i en forhåndsvisning av utviklere, og som forventet, flyttet Android 13 til offentlig beta. Google har annonsert tirsdag at alle som allerede kjører utviklerforhåndsvisningen automatisk skal motta den nye offentlige betaversjonen. For de som ikke var på forhåndsvisningen for utviklere, kan du installere betaen på en støttet Pixel-enhet. Bare sørg for at dette er din sekundære enhet, siden den offentlige betaen fortsatt kan være buggy og forårsake problemer.

For mer informasjon om den offentlige betaen, inkludert hvilke Pixel-telefoner som kan kjøre den og hvordan du får den, sjekk Pocket-lints Android 13-veiledning.

Google avslørte allerede de mest spennende funksjonene til Android 13 da den kunngjorde forhåndsvisningen for utviklere tidligere i år. Viktige endringer inkluderer støtte for Bluetooth Low Energy (LE)-lyd, en måte å begrense hvilke bilder en app har tilgang til, alternativer for appikontemaer og varslingstillatelse for å eliminere spam. Den offentlige betaen la også til noen betydelige forbedringer, for eksempel en ny tillatelse til å få tilgang til delte mediefiler på lokal lagring. Det vil nå være spesifikt for typen media en app trenger å få tilgang til (som bilder og videoer) i stedet for å gi tilgang til alle filer.





Den offentlige betaversjonen av Android 13 kom i forkant av Googles årlige utviklerkonferanse, Google I/O, som finner sted i mai. I/O bør være der Google offisielt kunngjør Android 13 og demonstrerer noen av dens nye funksjoner og muligheter. Vær oppmerksom på at betaversjonen ikke er en endelig stabil versjon av Android 13. Den kommer senere på året for nyere Android-enheter.

Skrevet av Maggie Tillman.