Den første outletlandsbyen ankommer hovedstaden i 2024

Du trenger ikke å dra til den andre siden av verden for å handle på Outlet Village. Brussel forbereder seg på å motta sitt første kompleks, mens storbyer som London, Paris og Madrid lenge har hatt et lignende kompleks. Det vil være det tredje slike senter i Belgia ennå Designeruttak Av Messancy ved siden av det berømte Luxembourg Maasmechelen landsby Et steinkast fra den tyske grensen.

80 merker i utsalget

i programmet? Nesten 15 000 kvadratmeter med shoppingareal som samler 80 merker, en 6000 kvadratmeter stor fornøyelsespark (padell, fjellklatring osv.), en parkeringsplass på 1100 plasser og en gigantisk permakulturhage installert på et 9500 kvadratmeter stort tak (som ville utgjør den største bærekraftige jordbrukshagen (beplantet overflate i Europa). Bak dette gigantprosjektet finner vi selskapene Samfi Invest og DCI Monaco. dets navn ? TOM, oppkalt etter «Tubize Outlet Mall», skal etter planen åpne dørene om mindre enn ett år, i september 2024. Åpningen, opprinnelig planlagt til september 2023, har endelig blitt utsatt.

Ligger bare 25 minutter fra hovedstaden, vil det tillate deg å finne gode tilbud på dusinvis av high-end konfeksjonsmerker på salg. «High-end ready-to-wear vil være hovedtilbudet til dette senteret, med en blanding av luksuriøse sportsklær elsket av den yngre generasjonen. Grunnleggende som Tommy Hilfiger, Adidas og Nike vil være der, men vi vil også ønske luksushjem velkommen. ”, kunngjør umiddelbart Thomas Trubl, markedsdirektør i Star Concept, et nylig opprettet selskap som administrerer markedsføringen og ledelsen av denne merkevarelandsbyen. Han understreker at det ikke er noen massemarkedsaktører. Som i ethvert godt utsalg med respekt for seg selv, vil det også være et mattilbud og avslapningsområder. Totalt er det planlagt syv restauranter og 6000 kvadratmeter underholdningsareal.

Forenklet tilgang

Når det gjelder tilgjengelighet, bør dette fremtidige kjøpesenteret ha en ideell beliggenhet mellom Brussel, Vallonsk Brabant, Flandern og Hainaut. Nær motorveien E19 mot Antwerpen og Mons, kan TOM være et flott shoppingstopp for turister som reiser til de historiske byene Namur, Liège, Gent og Oostende. Tog fra Brussel sør vil gi forenklet adkomst for innbyggere i hovedstaden, som kommer trygt frem på bare 16 minutter. – Bygaten som går langs tomten er utstyrt med bussholdeplass, drosjeholdeplass, brede og trygge fortau og sykkelveier, kan vi lese på prosjektets nettside. I mellomtiden bygges Outlet-landsbyen Tubize Outlet Mall for tiden på Avenue de la Déportation i Tubize.

informasjon:

Eller? Deportation Street i Tubize

når ? Åpning høsten 2024

tubizeoutletmall.com

