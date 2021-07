Den første spekkhoggerkampen mellom Skottland og Norge

Studien kommer etter at eksperter identifiserte tre personer som ble fotografert i Sør-Norge i 2018 som en del av en ‘mystisk pod’ utenfor vestkysten av Skottland, som antas å være den første konkurransen mellom spekkhoggere mellom Skottland og Norge.

Denne oppdagelsen løser et treårig puslespill etter å ha sett de sist kjente belgene til Hebridian Whale and Dolphin Foundation – utenfor vannskillet på vestkysten av Skottland 23. juni 2018.

10. juli i år fotograferte borgerforsker Asmond Asheim et fotografi av seks hvaler i prefekturen og sendte bildene sine til den norske Orca Survey, hvor Dr. Eve Jordan fant at spekkhoggerne ikke var kjent fra norske poster.

Fargen på dyrenes rygg – kjent som en sadelplaster – ligner spekkhoggere som ofte finnes rundt om i Norge, og Dr. Jordine så lenger inn i det fjerne – og sammenlignet individer med andre nasjonale poster.

Han fant en kamp på den skotske spekkhoggerlisten – et viktig forskningsdokument som inneholder de beste bildene av alle kjente levende spekkhoggere som finnes i det skotske farvannet.

Dr. Jordine sa: ‘Helt fra det øyeblikket jeg så bildene av Azmut, visste jeg at disse spekkhoggere var “forskjellige” fra den norske spekkhoggeren vår.

‘Jeg fulgte våre vanlige protokoller og prøvde å identifisere dem uansett fra vår norske liste, men som forventet fant jeg ingen samsvar. Da jeg husket at jeg måtte bla gjennom den skotske listen, hadde jeg en sterk følelse av at jeg ville finne dem der. Og bingo! Å finne denne første fotokonkurransen mellom Norge og Skottland var utrolig! ‘

Forskere ved Hebridian Whale and Dolphin Foundation og forfatterne av den skotske spekkhoggerlisten bekreftet senere på det norske møtet at tre av spekkhoggerne var spesifikke individer kjent fra den skotske listen.

Den eneste bekreftede observasjonen før denne spekkhoggerpoden ble laget av Hebrew Whale and Dolphin Foundation i 2018, da spektakulære dyr ble funnet 300 meter unna stiftelsens forskningsbåt Silurian.

Becky Dudley, tillitens vitenskapsoffiser, var ombord på skipet og tre år senere – Norge tok bilder som gjorde konkurransen mulig.

Han sa: ‘Å møte igjen med disse spekkhoggere i 2018 var en av de mest spennende opplevelsene jeg har hatt på vestkysten av Skottland. Til tross for mye etterforskning og samarbeid med andre organisasjoner – var det enda mer spennende da denne pod-identiteten var et mysterium.

‘Jeg er veldig glad for at denne gruppen samsvarer med den som ble funnet i Norge tre år senere. Dette illustrerer hvor mye det er å lære om det marine livet i havene våre. ‘

Dr. Lauren Hartney-Mills, vitenskaps- og konserveringssjef for Hebrew Whale and Dolphin Foundation, sa: ‘Denne nylige visjonen illustrerer virkelig hvor viktig borgervitenskap er å hjelpe oss med å overvåke bevegelsene til mer mobile og store dyr, som hvaler og delfiner. . Og viser behovet for langsiktig overvåking.

‘Vi trenger å lære mye mer om hvalbevegelser og kunne legge til en annen viktig del i puslespillet.

‘Innbyggerne håper å lære mer om denne gruppen ved å jobbe med forskere og samarbeide med kolleger i Skottland, Norge og utover.’

Fotoidentifikasjon er en mye brukt, ikke-invasiv forskningsmetode som lar forskere identifisere individuelle hvaler fra naturlige identiteter eller trekk på kroppene sine. Slike bilder er oppført og danner et viktig langsiktig bilde av hvalbevegelser over tid – og hjelper forskere med å vurdere bevegelsene og helsen til bestemte individer. Denne innsikten er veldig viktig for å rapportere passende sikkerhetstiltak.

Den nylig publiserte Scottish Killer Vale Photo-Identification List 2021 er samlet av Andrew Scullion (Orca Survey Scotland), Hugh Harrop (Shetland Wildlife), Karen Monroe, Steve Trolock (Steve Drolock at Sea) og Dr. Andy Food (fem dedikerte naturentusiaster) University of Technology).

Forfatterne er veldig glade for at den ble opprettet ved hjelp av konkurranselisten Skottland-Norge.

Ettersom sjøpattedyr er utsatt for menneskelige aktiviteter, inkludert klimaendringer, problemer, forurensning, undervannsstøy og nedbrytning av habitater, er nåværende og langsiktig forskning viktig for å forbedre forståelsen av hvaler, delfiner og niser – samlet kjent som hvaler og hvordan de skade. For å beskytte dem.

Alle kan bidra til marine bevaringsarbeid ved å hjelpe til med å spore bevegelsene til individuelle dyr og ved å sende visninger og bilder av hvaler, delfiner, marsvin og soling haier.

Sender melding til vestkysten av Skottland via Hebrew Whale and Dolphin Foundation www.whaletrack.hwdt.org.