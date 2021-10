den første store oppdateringen er utsatt

Den kaotiske lanseringen av eFootball-spillet signert av Konami vil ha fått Internett-brukere til å le (Mens de som ventet utålmodig på denne nye versjonen fortviler). Dessverre skulle den store oppdateringen løse flere problemer. kommer ikke i oktober som planlagt.

På Twitter bekreftet spillets offisielle konto at utgivelsen av oppdatering 0.9.1 ble forsinket.

“Vi vil gjerne informere alle brukere om det vi har bestemt oss for å utsette versjon 0.9.1 til november. Vi beklager forsinkelsen og ulempen. Vi håper denne ekstra tiden lar oss sikre at opplevelsen blir forbedret for alle brukerne våre. Vi vil kunngjøre datoen og detaljene for rettelsene så snart de er bekreftet.. I mellomtiden vil vi fortsette å jobbe med å forbedre spillet.”, kan vi lese i meldingen som følger med tweeten.