Den første utgaven av Brussels pornofilmfestival arrangeres i april

Arrangørene kunngjorde torsdag at den første utgaven av Brussels Pornography Film Festival, dedikert til alternativ pornografi, vil finne sted fra 21. til 24. april på Avenger og Nova teatrene i hovedstaden. Festivalen vil inneholde en rekke spillefilmer laget av amatører, kjente filmskapere i feltet, eller sisteårsstudenter fra filmskoler. Organisasjonen har trukket opp prosjektet sitt fra mer enn 1300 bilder fra 93 land samlet inn etter den internasjonale utlysningen.

Åpningskvelden vil inneholde tre kortfilmer og en lang dokumentar dedikert til representasjon av transpersoner. På andre dager kan seerne delta i 12 show med kortfilmer med ulike temaer og to kortfilmvisninger av den offisielle konkurransen. Festivalen vil inneholde fire filmer med kvinnelige regissører.

Under avslutningskvelden vil et dommerpanel fra de såkalte pornografiske motkulturene og den såkalte tradisjonelle kinoen dele ut tre priser for 16 filmer i den internasjonale konkurransen og 9 filmer i den nasjonale konkurransen. Generelle premier vil også bli delt ut. I tillegg til filmutvalget vil festivalen by på workshops, konferanser, kveldsforestillinger og fordypningskvelder i Jungelbaren. Visninger kan noen ganger dekoreres med hull, spesielt seansen som fjernes under åpningskvelden.

Pornofilmfestivalen ble født i Berlin i 2006 og har siden blitt eksportert til mange land, inkludert Italia, Storbritannia, Sveits, USA og Chile.