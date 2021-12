Den første “virtuelle seksuelle overgrep”-siktelsen på Facebooks metaverse

Den unge kvinnen deltok i en beta-test før metaen ble offisielt utgitt i november. Under en publikasjon på den offisielle Horizon Worlds-siden beskrev han fakta og forklarte at han var blitt seksuelt misbrukt av en inkarnasjon av romvesen. Det sto På kanten Forrige uke .

Den unge kvinnen rapporterte hendelsen til metateamet. Moderate tjenester liker å påpeke det faktum at det ikke aktiverer “sikkerhetsenheter”. Disse inkluderer for eksempel «sikkerhetsboblen», som lar deg holde avstand til andre brukere.

For Vivek Sharma, visepresident, Horizon Worlds, er dette en “Helt uheldig ulykke”. Han vurderer dette “Nyttig tilbakemelding” Til “Optimaliser sikkerhetsenhetene våre for enkel tilgang”.

Modereringen av Metaverse har allerede reist mange spørsmål. I en Intervju gitt Financial TimesAndrew Bosworth, sjef for virtuell virkelighet og utvidet virkelighet på Facebook, uttrykte dyp bekymring for at disse virtuelle universene kan bli til «giftige» steder.