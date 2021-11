Den fransk-marokkanske skuespilleren Jade Sikiff dør

Jat Sikif ble født i Chartres 4. juli, og er en fransk skuespiller av marokkansk avstamning som dukket opp i den franske TV-filmen “Ryan Danceless Bags” fra 2009. Ingen rundt ham kunne si årsaken til hans død. “Vi vet ennå ikke dødsårsaken, jeg vet bare at han plutselig forlot oss. Måtte Gud ta imot ham i sin hellige barmhjertighet.” Le360, siterer en av hans slektninger.

På Instagram-kontoen sin la filmskaperen Anwar Modasim ut en rørende melding som sørget over døden til en lojal venn som hadde flere planer med ham. “Min bror” Zmagri “Jeg elsker deg, jeg hater det ordet, vi drømte sammen, men nå drømmer jeg alene fordi du ikke er mer”. Han angrer på at han ikke klarte å gi liv til noen av fellesprosjektene deres. “Vi snakket sammen for tre dager siden og lo mye. Englene vil ta imot deg med åpne armer etter Guds vilje.”

I tillegg til sin første TV-film, spilte skuespilleren hovedrollen i regissør Anwar Motasimin’s at the Dawn of a 19. februar “og senere Jerome Cohens Oliver’s L’Arcestre de Minute. Nights “serie, og Ahmed Axas” Switchers “av Aktras.