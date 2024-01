Den franske maskinen Natura ble invitert til Interfilière-messen

Uvanlig var en tekstilmaskin fremtredende i Trends-området på Interfilière-messen, som fant sted i Paris fra 20. til 22. januar. Selskapet Alliance Machines Textiles (AMT) hadde installert Natura DS der, presentert som den første maskinen dedikert til naturlige fargestoffer, hvis små format og tilpasningsevne er beregnet på både produksjonssentre og designverksteder og tekstiltreningssentre. .

Maskinen, sammen med tilbehør og tromler som kan settes inn i – Alliance Machines Textiles

Ikke mye større enn en vaskemaskin, instrumentet klarte ikke å tiltrekke seg oppmerksomheten til besøkende. Med tretti års erfaring innen syntetisk farging, har AMT i dag 700 maskiner installert over hele verden. selskapet til minChets (Ain) hadde først presentert sin nye enhet i 2023 på ITMA tekstilmaskinmessen i Milano.

«Målet var å bringe en naturlig fargeløsning til et økosystem av designere og håndverkere som ikke nødvendigvis har trykkluft, damp eller 400 volt utstyr som normalt er nødvendig for denne typen produksjon,» forklarer David Godinaud, daglig leder i selskapet. . til FashionNetwork.com. «Her trenger du bare en vanntilkobling og et strømuttak.»

Med fire enheter allerede utplassert og rundt ti på slutten av semesteret, overrasker Natura også tekstilmaskinkjennere med sin demonteringskapasitet. Innvendig flytter et rullesystem 3 kg eller ca 10 meter stoff, avhengig av materialet. Men dette interne systemet kan fjernes fra maskinen i noen få trinn og erstattes av en trommel beregnet for direkte farging av bitene.

I tillegg reduserer enheten betydelig badforholdet (mengde vann som brukes i forhold til mengden fargede stoffer): fargebad kan gjenvinnes og gjenbrukes opptil fem ganger. Alt er også programmerbart gjennom skyen, ved hjelp av en enkel nettleser.

Alliance tekstilmaskiner

Natura-maskinen, som tilbys for salg for 32 000 euro, er også tilgjengelig for utleie for 1 000 euro per måned, med fakturering basert på bruk. En fleksibilitet som allerede har tiltrukket seg flere tekniske sentre, opplæringsenheter, samt designer- og håndverkerverksteder.

Farging er et veldig aktivt innovasjonsområde for den franske tekstilindustrien. I 2023 samlet Pilis biosyntetiserte fargestoffer inn 14,5 millioner euro for å støtte utviklingen, mens oppstartsselskapet Ever Dye samlet inn 3,4 millioner euro for sine pigmenter laget av mineral- og planteavfall.