Den franske ministeren Gonzalez møtte forsvarsminister Ben Wallace

Den franske forsvarsministeren har avlyst et møte med forsvarsminister Ben Wallace etter kunngjøringen av Storbritannias nye atomubåtavtale. Med USA og Australia.

Kilder sier at Florence Barley har besluttet å forlate det bilaterale møtet med Wallace etter at Storbritannia, USA og Australia samarbeidet om å utvikle den første atomflåten for den australske marinen.

AUKUS-avtalen vil dele andre militære teknologier som kunstig intelligens, cybersikkerhet, quantum computing og langdistanse streikegenskaper.

Men avtalen fikk Canberra til å rive en avtale med Paris på 30 30 milliarder dollar for 2016 om å levere 12 dieselelektriske ubåter.

Avlysningen av ubåtavtalen utløste en diplomatisk storm, der president Emmanuel Macron tilbakekalte sine ambassadører til USA og Australia over avtalen – kjent av franske medier som ‘Indo -Pacific Troublemaker’.

Bevis har nå bekreftet at møtet mellom Barley og Wallace ble avlyst.

Ben Wallace insisterte denne uken på at Storbritannia ‘ikke skal fiske’ etter en avtale med Australia om å levere atomdrevne ubåter til USA.

Frankrike sier at det ikke har blitt konsultert av sine allierte, mens Australia sier at det har avklart sine bekymringer for avtalen med Paris i flere måneder.

Ny avtale kalt AUKUS – USA og Storbritannia samarbeider om å bygge Australias første atomubåt, som inkluderer minst åtte skip.

Johnson, Joe Biden og Scott Morrison har vært forsiktige med å ikke nevne Beijing siden kunngjøringen av den nye avtalen, men målet med alliansen er å motvirke Kinas voksende aggresjon – spesielt i Sør -Kinahavet.

Kina kastet bort lite tid på å svare på avtalen, og utenriksdepartementets talsmann Zhao Lijian fordømte “ekskluderingsmøtet” og sa at den “alvorlig undergraver regional fred og stabilitet og intensiverer våpenkappløpet.”

Paris reagerte også raskt og klaget over at utenriksminister Yves Le-Trian hadde “slått i ryggen” etter å ha revet opp 12 konvensjonelle ubåter tildelt Australia med kontrakten på 90 milliarder dollar.

Le Trian sa til France-Info Radio: ‘Det stakk meg virkelig i ryggen.

‘Vi har etablert et tillitsforhold til Australia, og denne tilliten er blitt forrådt.’

I mellomtiden sa Borrell, den tidligere lederen for Europaparlamentet: «Denne alliansen har nettopp blitt kunngjort for oss, og vi har ikke blitt hørt.

Som den høye representanten for sikkerhet vet jeg ikke, jeg tror avtalen for en slik art ikke ble samlet om natten. Jeg tror det hadde fungert en stund. ‘

Han la til: ‘Vi beklager at vi ikke deltok i disse samtalene – for ikke å informere oss. Vi er ikke inkludert, vi er ikke en del av det. ‘

Men forsvarsminister Ben Wallace insisterte på at Storbritannia ‘ikke dro på fiske’ etter en avtale med USA om å levere atomubåter.

Han sa til BBC Breakfast: ‘Jeg forstår Frankrikes skuffelse.

De har en dieselelektrisk avtale med australierne siden 2016, og australierne har tatt denne beslutningen, og de vil gjøre en endring.

“Vi dro ikke på fiske etter det, men vi ville definitivt betraktet det som en nær alliert når australierne nærmet seg oss.

Scott Morrison møter Boris Johnson og Joe Biden på G7 -toppmøtet i Cornwall i juni, hvor trioen satte pennen til en ny militær allianse som skal levere Australias første atomubåt

Storbritannia og USA skal hjelpe til med å bygge Australias atomdrevne ubåter som en del av en enestående allianse kalt AUKUS. Bilde: Et britisk atomkraftverk i Astute-klasse som gjenspeiler australsk design

Jeg forstår frustrasjonen til Frankrike.

Boris Johnson sa til lovgiverne at Storbritannias militære forhold til Frankrike var “bunnsolid” og at til tross for konflikten “står vi skulder ved skulder med franskmennene”.

Statsminister Commons sa at det nye sikkerhetspartnerskapet mellom London, Washington og Canberra forventes å gi sårt tiltrengt sysselsetting for britiske produsenter i fattige kystbyer som Barrow.

En gang betraktet som ‘Chicago of England’, ble bydelen sentrum av viktoriansk makt på 1800 -tallet da den utviklet seg fra en liten landsby til verdens største produsent av jern og stål.

Nesten 9000 mennesker jobber på det massive verftet som eies av PAE Systems, som bygger fire nye ubåter i Vanguard -klassen i Storbritannia og bygger en ny ubåt i Treadnot -klassen for å erstatte Vanguard.

Johnson sa at Barrow og Derby, som har et ingeniørsenter i Rolls -Royce, kan ha fordel av forsvarsavtalen, og at den kan fungere i flere tiår og tiår – selv om det endelige resultatet ikke var forventet på mange år.

Skjæringspunktet mellom Storbritannias underavdeling for atomangrep i Astute-Glass, som vil gjenspeile nye skip

Statsministeren møtte sin australske motpart Scott Morrison og USAs president Joe Biden på G7 -toppmøtet i Cornwall i juni.

Downing Street bekreftet at alle tre lederne diskuterte saken på møtet.

En talsmann for statsministeren la til: “Jeg vil ikke si at det bare var ett møte som gjorde det.

En talsmann for den franske regjeringen sa søndag at president Macron og USAs president Joe Biden ville snakke i telefon i dagene for å diskutere krisen.