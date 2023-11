Den franske nasjonalforsamlingen ser bilder av Hamas-massakren 7. oktober: Hvorfor nekter belgiske representanter?

I Frankrike ble bildene sett av delegater tirsdag 14. november i nasjonalforsamlingen, men i Belgia av presidentkonferansen (som inkluderer representasjon fra alle partier i parlamentet og blant annet styrer agendaen for parlamentariske sesjoner) . , bestemte seg for ikke å se disse filmene.

Ledet av Eliane Tillieux, samlet konferansen synspunktene til de forskjellige politiske partiene representert i regjeringen, men det ble ikke foretatt noen avstemning da den ikke var en del av konferansen.

«Her er hva noen deltakere fortalte oss», kunngjør Bell Martin Buxant på RTLs mikrofon. Ettersom disse ukentlige øktene finner sted bak lukkede dører, er journalister faktisk ikke tillatt der.

Sosialisten Eliane Delleux indikerte at den israelske ambassadøren i Belgia hadde kontaktet ham for å lufte disse bildene av Hamas siden 7. oktober. PTB-representanten protesterte direkte mot at dersom disse bildene ble vist i parlamentet, skulle de også vise bilder av massakrene i Gaza og Palestina. «Bekymring for balanse».