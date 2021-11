Den franske skjønnheten Clemens Bodino for 2020 har annonsert en dårlig nyhet for fansen

Når Miss France representerer landet sitt i Miss Universe-konkurransen innen to uker, har hun testet positivt for koronaviruset.

Miss Universe 2021-valget avholdes i Israel 12. desember. Vi kan bare håpe at den belgiske skjønnheten Kedist Deltour vil representere oss for 2021, mens Frankrike vil fokusere sin oppmerksomhet på den utvalgte Clemens Bodino i slutten av 2019.

Og den dårlige nyheten som den unge kvinnen delte på sosiale medier: hun går inn for koronaviruset. ” I dag gråt jeg mye. I morges ble jeg oppringt for å fortelle nyhetene. Govt-testen var positiv da jeg kom til Israel (…) Jeg var knust fordi det er for mye, jeg kan ærlig si deg, det er for mye “, som bodde i Frankrike i et år under dekke av en feiging, skriver.

Hun fortsetter: ” Jeg er en positiv, bestemt person, jeg jobber veldig hardt, jeg gir kropp og sjel. De siste to årene har vært fulle av vanskeligheter, men det har vært vanskelig. ⁇

Og til slutten: ” Jeg hadde kanskje ikke tatt flyet og grensene ville blitt stengt … Ok, jeg er her, alt er klart. “For øyeblikket vet vi ikke om denne situasjonen vil påvirke hennes deltakelse i Miss Universe-konkurransen.