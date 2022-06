Henry Corsin, som egentlig het Anton Albers, ble født i Antwerpen 11. april 1929, og emigrerte til Paris for å leve ut lidenskapen sin i midten av forrige århundre. Simon, en franskmann av nederlandsk avstamning, ble med på kursene, og mange artister ble uteksaminert på dramakurs. Han begynte i hovedstadens kabaret før han gradvis vendte tilbake til drama, kino og TV.

I 1956 debuterte skuespilleren på storskjerm i filmen «My Effluent la Marguerite» av Marc Alecret, og gikk deretter videre til filmroller. Han er mest kjent for sin rolle i «Sénéchal the magnificent» av Jean Boer (1957) og «Mademoiselle et son gang», «Arsène Lupin contre Arsène Lupin» av Édouard Molinaro (1962), og «Les Amoureux du France av Françicho og Frankrike». (1964) eller «Me and the Forty Men» av Jack Pinoto (1965).

Livet hans tok en vending i 1965 da han tok på seg hovedrollen i Jean-Paul Rabbenos «La y de Chatto» med store navn som Catherine Deneuve og Philippe Noiret.

Henry Corsins filmer inkluderer Georges Lautners (1968), Henry-Georges Gloucesters (1968) «La Prisonier» og Marguerite Duras (1969) «Detroit, Dit-Elle». «The Cave» av Gilles Gronzier (1971), «Judgment» av Andre Coyote (1974), «DuPont Lajoy» av Yves Boyce (1975), «This Is Not Me, He» av Pierre Richard (1980), «Molotov Cocktail » av Diane Curiz (1980), «The Woman Next Door» Franோois Trufford (1981), «One Weekend of Two to Nicole Garcia» (1990), «The Hundred and One News Night Simon Cinema» Agnes Ward (1995), Jako van Dormel (1996) «Den åttende dagen» eller «Min beste venn» av Patrice Lecomte (2006).

Samtidig forsterket han TV-opptredener og inkluderte blant annet Pierre Bretteville i den franske TV-serien «Maguy».

Han har markert seg i store parisiske teatre siden 1953. Stykket «L’Échappée Belle», skrevet sammen med Romain Bottille, var en spesiell suksess i 1964. I løpet av karrieren gikk han ofte på scenen som et sett. TV-opptak og sceneopptredener av Georges Fayto, George Bernard Shaw, Alexandre Dumas, Luigi Brandello, Jean-Claude Carrier, Rene de Obaldia, Jean Boyret, August Strindberg og Sacha Kidrie.