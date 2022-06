Den franske skuespillerinnen Charlotte Valentre på intensivavdeling

Skuespiller Charlotte Valentre (rødt kyss, hoffmann og politimann, som eier vår i morgen), som allerede har gjennomgått en hjertetransplantasjonsoperasjon, har annonsert at hun venter på et «tredje hjerte» og er for tiden på intensivavdeling.

I en alder av 54 kunngjorde skuespillerinnen og forfatteren Charlotte Valentre i en video at hun ventet på en ny hjertetransplantasjon. Som La Voix du Nord husker, måtte han allerede i 2003 gjennomgå den første transplantasjonen etter flere hjerteinfarkt. Det ukjente hjertet er en test av livet hun beskriver i romanen. Og hver dag hører jeg hjerteslag.

Spesielt det affiserte hjertet på grunn av anti-HIV-behandling fra fylte 18 år. Det er temaet for hans første roman, Selvbiografi, utgitt i 2005, og ble tilpasset til TV-filmen L’Amour dans le sang.

30. mai fortalte han 61.000 abonnenter at han hadde vært på sykehuset «en stund». Deretter delte han et bilde av havtigrene tatt i Le Touquet, og misunnet friheten deres. Så for to dager siden bestemte han seg for å forklare årsakene til innleggelsen hans på sykehuset. Hans andre hjerte har kommet «på slutten av løpet»: «Så jeg venter på mitt 3. hjerte. Det kan skje når som helst», forklarte han i en kort tale til sine Instagram-abonnenter, hvor han hører positive vibber og bønner fordi «krigeren er litt mindre krigeren».

Skuespillerinnen, som vant Silver Bear Award på Berlin-festivalen i en alder av 16 år, ble en populær TV-personlighet ved å spille Cartier-kvinnen i serien «Cartier, Magistrate and Police». Han spilte sammen med Ingrid Chavin i «Tomorrow Is Ours».