Den franske spilleren Rudy Gobert blir sint og slår en av lagkameratene! (video)

«Vi har bestemt oss for å sende Rudy Gobert hjem etter hendelsen i andre kvartal. Hans oppførsel på benken var uakseptabel og vi vil fortsette å håndtere situasjonen internt,» sa Timberwolves daglig leder Tim Connelly.

Minnesota Timberwolves-senter Rudy Gobert slo lagkamerat Kyle Anderson i søndagens NBA-finale i ordinær sesong mot New Orleans Pelicans og ble sendt hjem av eieren sin.

Videoen viser en verbal krangel mellom de to spillerne under timeouten. Franskmannen slo Anderson før spillerne skilte de to lagkameratene.