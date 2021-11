Den fremtidige BMW i5 er allerede i arbeid

Ingen fremtidig BMW 5. serieKodenavnet G60 skal være den siste i det tyske merkets imponerende utvalg. Rett og slett fordi det er stor sannsynlighet for at siste generasjon av de store veiene vil være i relativt klassisk stil og i kontinuitet med det som er oppnådd så langt. Dette vil selvsagt ikke hindre utviklingen, spesielt ikke i interiøret med et dashbord som logisk sett skal følge de siste trendene innen BMW Med stor panoramaskjerm.

Den store nyheten til G60 vil være fremveksten av en elektrisk versjon. CLAR-plattformen, fornyet i en avansert versjon, tillater nøyaktig avvik med hensyn til motoren: termisk, hybrid og elektrisk. Og så dette vil være en mulighet for BMW til å lansere det mange allerede kaller i5, som vår fotograf foreviget her.

Den nye 5-serien slippes ikke før i 2023, men det er tydelig at designet allerede er frosset, samt mange tekniske egenskaper. Denne i5 bør spesielt låne iX SUV-batteriene, som finnes i 75 og 110 kWh. Som med i4, gjenstår det store spørsmålet om BMW endelig vil ta hoppet til BMW «M»-elbilen. Series 5, en landemerkemodell i katalogen og en av de første modellene laget av Motorsport, så enkelt for seg i5M.