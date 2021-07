Den fremtidige datteren har holdt tilbake datterens rykte i 45 år. Hans senior lister opp sine ‘feil’

Etter å ha listet opp sine “feil” i en tale ved begravelsen hans, ble en mor tvunget til å stille sin avdøde datters forlovede.

Mannen, som er eldre i forloveden i mer enn 40 år, begynte å snakke om sin kamp mot depresjon og sa at det forverret hans mangler, med at den sinte moren til slutt kalte ham Ma sile.

Rettssekretær Ashley Petrie, 23, døde i en bilulykke i hjemlandet Australia i oktober i fjor. Hun var forlovet med den 68 år gamle viktorianske dommeren Rod Higgins.

I følge Daily Mail Australia, Begynte Higgins berømmelsen ved begravelsen sin med å berømme Petrys “lidenskap for livet” og kalle henne “så eksternt attraktiv som en kvinne kan være.”



(Bilde: Facebook)



Han sa at det var “den tristeste tiden i livet hans” da han snakket foran sine venner og familie.

Imidlertid diskuterte Higgins senere Petrys depresjon, og sa at det ville kurere de kjemiske ubalansene i hjernen hans.

Da han hevdet at hans psykiske sykdom hadde forverret hans “funksjonshemninger”, endte moren til Petrie, Theresa, til slutt.

“Jeg tror det er nok,” pekte hun straks på Higgins, som ble sittende.





Publikasjonen hevder at Higgins kjempet og mottok tilsvarende 100000000 i en super- og livsforsikringssum fra Petrie’s altfor tidlige død.

Til tross for at han tjente en inntekt tilsvarende 4 174 000 per år, begynte han å spørre om å få tilbake livsforsikringen innen 24 timer etter at han døde.

Petrie overlot hele sin sparepenger og livsforsikring til moren, men Higgins argumenterte med hell at hennes “avhengige” hadde rett til en superbetaling etter hennes død.

Ikke bare det, men like etter Petries død gjenopptok Higgins sitt 18 år lange forhold til sin tidligere partner.

Stuart Cowie (50), tidligere tilknyttet Petrie, fortalte publikasjonen: ”En fyr her tjener mye penger og er i ferd med å pensjonere seg med stor pensjon.

“Du har en liten mor. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg tror ikke det er riktig å gjøre. Det er så fryktelig å se på. Det fortsetter.

“Jeg kjenner moren hennes veldig godt. Hun er en trist mor. Jeg har opprettholdt et nært forhold til min mor og bror.”

