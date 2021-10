Den fullstendig redesignede nye MacBook Air vil vente til 2022

Slik finner vi un port Magsafe 3, For å lade systemet magnetisk, To Thunderbolt 3-porter og et jack board. I motsetning til Pro-modellene er det ingen HDMI- eller SD-port. En annen endring, denne gangen skjermen: når den åpnes, Den bærbare datamaskinen vil se ut som den nyeste 24-tommers iMac, Hvit skjermkant og slank som de nyeste MacBook Pro-ene. Dette indikerer tilstedeværelsen av et klimaks.

Endelig, Den siste detaljen er forventet: tilstedeværelsen av flere farger. Som en påminnelse er den tilgjengelig i 7 farger (grønn, gul, oransje, rød, lilla, blå og grå), som den er tilgjengelig på 24-tommers iMac. Men for å vite om John Prosser sa det riktig, må vi være tålmodige. Apple forventes ikke å gi ut denne nye MacBook Air før i tredje kvartal 2022.