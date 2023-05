Den gjennomsnittlige belgiske bruttolønnen er €3 881 per måned: hvordan vet du at du får en «god» lønn?

Men til tross for disse økningene er belgierne misfornøyde. 32 % av respondentene ga en evaluering

8/10 eller mer for deres tilfredshet med lønnsforholdene.

Dette tallet er litt lavere enn i fjor. og 4 % mindre enn i 2020.

Siden 2020 har imidlertid Jobat A.J Kontinuerlig økning i bonuser som gis i tillegg til lønn : måltidskuponger, årsavslutningsbonus, sykehusinnleggelsesforsikring, 13. måned, internettabonnement…og selvfølgelig den grunnleggende firmabilen. Autolønnstilskudd har økt med 13 % på fem år.

Hvordan forklarer vi disse økningene i lønn og ytelser og samtidig denne generelle misnøyen med lønnspakker i Belgia? Dette inkluderer å skille mellom ytelser som har en reell innvirkning på arbeidernes kjøpekraft og de som ikke gjør det. Notat ikke gjort av Gobat i denne studien.

Philip Devitt Han forklarer: «Det er for eksempel veldig bra å ha sykehusinnleggelsesforsikring, men de fleste arbeidere aktiverer den ikke før en viss alder bortsett fra når det gjelder gravide. Måltidskupong derimot vil de fleste arbeidere bruke samme måned og i begrep et annet aspekt når de ikke velger Man påvirker fritt sin levestandard, sin kjøpekraft, noen ganger blir man tvunget til å akseptere ting man ikke vil ha. Vi har stadig flere attester fra ansatte som kanskje er glade for å ha firmabil men ber ikke om å ha en tung og dyr modell som den som har blitt pålagt dem «.

Vær også oppmerksom på at når du beregner pensjonen din, er det ikke tatt hensyn til et visst antall av disse ytelsene.

På samme måte ble det sett under koronakrisen. Når en gruppe arbeidstakere blir permittert midlertidig,

De innså at dagpengene de mottok representerte en mye lavere prosentandel av deres tidligere levestandard, fordi disse ytelsene ikke ga opphav til godtgjørelsene.