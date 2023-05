Den grufulle skjebnen til denne mannen som gikk ut av kjøretøyet sitt for å hjelpe ender å krysse, ble drept på sekunder og truffet av en bil foran barna sine

Bare patetisk. Da han så en andemor og babyene hennes nær et travelt veikryss, nølte ikke en mann, en far et sekund med å gå ut av bilen for å hjelpe dyrene med å krysse gaten uten fare. Men sekunder senere var det drama. Mannen krasjet front mot front i en bil foran barna sine. Han døde momentant.

Mens barna hans ventet på at han skulle komme tilbake til bilen, krasjet mannen inn i et annet kjøretøy. Ingenting kunne gjøres for å redde ham. Den lokale TV-kanalen «KCRA» bemerker at offeret døde på stedet.