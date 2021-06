Den gule listen utvides: flere destinasjoner ryddet for NL-besøkende

Utenriksdepartementet har utvidet listen Steder der det er relativt trygt å reise på ferie eller besøke familie inkluderer Tyskland, Østerrike, Italia, Luxembourg, Polen, Tsjekkia og Slovakia.

Norge forblir oransje i farger på grunn av sine strenge innreisebestemmelser og det faktum at nederlandske turister fremdeles ikke er velkomne der, ifølge RTL.

Endringene vil bli introdusert fra torsdag. Nedgradering fra gult til gult betyr at folk som vender tilbake til Nederland ikke trenger å sende inn en negativ koronavirus-test eller gå i karantene.

Topp feriedestinasjoner som Frankrike, Spania og Belgia forblir på den gule listen, i likhet med Storbritannia.

Gule listeland står fritt til å stille sine egne krav til innkommende turister og andre besøkende.

Andre regler

RTL antyder også at regjeringen vurderer å lempe på noen forskrifter om koronavirus tidligere enn forventet ettersom koronavirusinfeksjonsraten faller. Offentlige helserådgivere vil møte på torsdag, og et ekstra møte med de 25 regionale sikkerhetsstyrene planlegger også å møtes da, sa nettstedet.

Fredag ​​må statsrådene ta en beslutning om hendelsene i løpet av sommeren. Regjeringen hadde lovet å gi arrangørene klarhet i alternativene, slik at de fikk nok tid til å gjøre forberedelser.

Det neste trinnet i regjeringens fempunktsplan for å gjenåpne partnerskapet var å finne sted 30. juni. Imidlertid sier RTL at noen av reglene, for eksempel de som gjelder gruppestørrelser, kan bli avslappet fra 26. juni.