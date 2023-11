Den har fremhevet Kinas «skyggefinansieringsproblemer».

Kinesiske myndigheter innførte sanksjoner mot tjenestemenn ved Zhongzhi Enterprise Group, en av Kinas største og skyggefulle finansinstitusjoner, lørdag. Vanskelighetene som denne blokken står overfor, fremhever vekten av denne alternative sektoren i den kinesiske økonomien.

Harrow på skyggefinansiering i Kina. Beijing Den fordømte «ulovlige forbrytelser» og tok «kriminelle tvangstiltak» – Offisiell terminologi for arrestasjoner – mot tjenestemenn i finansinstitusjonen Zhongzhi Enterprise Group (ZEG), lørdag 25. november. Fraser som kinesiske myndigheter reserverer for mer sensitive saker, som å sette Xu Jiayin, sjefen for eiendomsgiganten Evergrande, som var på randen av konkurs, i husarrest i september 2023.

Denne gangen angrep Beijing en annen søyle i den kinesiske økonomien. ZEG, lite kjent utenfor kinesiske grenser, representerer imidlertid «et av de mektigste skyggefinansieringsselskapene i Kina», hevder Chen Sun, en spesialist i kinesisk økonomi ved King’s College London. Dette er en del av den kinesiske økonomien som inkluderer alle aktørene som finansierer økonomien utenfor tradisjonelle bankkretser.

I denne parallelle verdenen av tradisjonelle banker er Zhongzhi en av de første bankene i sin kategori. Det er en gruppe som gir lån til eiendomsutviklere og lokale myndigheter, og forvalter også milliarder av dollar som er betrodd den av velstående kinesere.

«alvorlig konkurs»

Som sådan er Zhongzhi Enterprise Group et viktig tannhjul i en sektor – skyggefinansiering – som lenge har vært et viktig verktøy. En viktig driver for kinesisk vekst.

Men ZEG er ikke lenger… bare en skygge av seg selv. Pågripelsen av «flere mistenkte» av politiet er bare den siste episoden i den raske tilbakegangen til gruppen som spesialiserer seg på parallellfinansiering.

Noen dager før myndighetene grep inn, kunngjorde Zhongzi seg selv «alvorlig konkurs» I et brev han sendte til investorer. Mer spesifikt bemerket institusjonen at den har samlet inn minst 59 milliarder dollar i gjeld og har eiendeler verdt bare 28 milliarder dollar. Gruppens ledere innrømmet også at de ikke vet hvordan de skal lukke dette hullet på 31 milliarder dollar.

Det er en katastrofe som «har vært forventet siden i det minste i sommer,» hevder Shin Sun. I august måtte politiet faktisk gripe inn ved Zhongzis hovedkvarter for å bryte opp en demonstrasjon organisert av kinesere som klaget over deres manglende evne til å ta ut penger de hadde plassert i hendene på ZEGs finansmenn.

Årsakene til Zhongzi Houses fall er velkjente: «Konsernet betaler prisen for eiendomskrisen i Kina og den generelle nedgangen i økonomien», oppsummerer Shen Sun. ZEG ble grunnlagt i 1995 og har blitt et symbol på triumfen til skyggefinansiering i Kina gjennom årene.

Dette alternative banksystemet er mer ugjennomsiktig og mindre regulert enn den tradisjonelle finanssektoren, noe som ofte gjør det mulig å mobilisere midler raskere og tilbyr investeringer til mer fordelaktige renter enn de som tilbys av tradisjonelle institusjoner.

Mer enn det franske BNP

Sektoren tok fart etter den globale finanskrisen i 2008, «da tilgangen til tradisjonell kreditt ble vanskeligere,» som Wall Street Journal rapporterte. «Skygge»-institusjonene ble deretter eiendomsutviklernes og lokale myndigheters «beste venner», og trengte snart astronomiske summer for å finansiere dyre nye infrastrukturprosjekter, eller for å bygge hele byer fra grunnen.

Selv tradisjonelle banker «brukte disse alternative strukturene som mellommenn for å låne penger til eiendomsutviklere,» minnes Shin Sun. Dermed kan de frigjøre seg fra deler av reglene Beijing har pålagt for å begrense risiko.

Skyggefinansiering har etablert seg som en sentral del av Kinas eiendomsboom de siste 20 årene. Det er en kostbar del, ettersom den økonomiske vekten av skyggefinansiering er estimert til mer enn 2900 milliarder dollar, noe mer enn Frankrikes BNP (2,639 milliarder euro i 2022eller 2881 milliarder dollar).

Så lenge kinesisk vekst var god, var virksomheten bra for disse alternative finansinstitusjonene. Tradisjonelle banker ga dem penger som de så visste hvordan de skulle drive jordbruk, slik at de største kunne diversifisere. Dermed ble Zhongzhi en stor forvalter av midler til velstående kinesere og var i stand til å investere i områder så forskjellige som gruvedrift og elektriske biler. Det bekrefter Financial Times.

Men da eiendommene begynte å vise tegn på utmattelse, fant disse institusjonene seg overfor utviklere som fant det stadig vanskeligere å betale. For ikke å nevne at med nedgangen i økonomien har investeringene gjort av disse institusjonene blitt mye mindre lønnsomme enn forventet. Derfor er Zhongzis tilbakeslag «en god indikator på helsen til den kinesiske økonomien,» oppsummerer Shen Sun.

Risiko for infeksjon?

På den annen side er det mye vanskeligere å vurdere konsekvensene av dette konglomeratets kollaps. Starter med effektene på den kinesiske banksektoren. Til og med for mindre enn et tiår siden kunne de ha blitt hinket av sammenbruddet av en brikke på størrelse med Zhongzi, men «siden 2015 har regjeringen oppmuntret tradisjonelle banker til å distansere seg fra disse institusjonene, og i dag er de mye viktigere .» mindre eksponert for sektoren,» konkluderte et notat fra King’s College London Om koblingene mellom skyggefinansiering og banksektoren, 2023-publikasjon.

«Jeg tror ikke tilbakeslagene Zhongzi møter vil ha en smittsom effekt på resten av den tradisjonelle banksektoren,» hevder Shen Sun. På den annen side vil sjokkbølgen garantert merkes gjennom hele skyggefinansen. «Det vi må forstå er at de siste årene har disse institusjonene gjenoppfunnet seg selv til formuesforvaltere som tilbyr mer attraktiv avkastning enn vanlige banker,» sier Shen Sun. «Men for å tiltrekke seg investeringer, må investorer ha tillit.»

Av denne grunn, og utover bare banksektoren, kan vanskelighetene som en av de viktigste aktørene står overfor i denne parallelle finansielle kretsen utløse en bevegelse av mistillit som kan bli svært kostbar. Mange små og mellomstore bedrifter i Kina er fortsatt avhengige av innsatsen som disse «skyggebankene» var villige til å gjøre.