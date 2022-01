Den høyeste minstelønnen i Europa er blant topp 5 i Luxembourg, Belgia

Minstelønnen i Luxembourg er nesten sju ganger høyere enn i Bulgaria, og EU er preget av svært sterke svingninger, ifølge de siste Eurostat-tallene som ble offentliggjort fredag. Spørsmålet om lave lønninger bekymrer Brussel, som foreslo et utkast til ordre i oktober 2020 med sikte på å forbedre situasjonen til den verste arbeiderklassen. Teksten, som for tiden gjennomgås av Europaparlamentet og medlemslandene, er en av prioriteringene til den franske presidenten for EUs råd, som han håper blir vedtatt før sommeren.

Fra 1. januar 2022 er tretten av de 21 EU-landene med minstelønn under grensen på 1000 euro per måned (før skatt og trygdeavgift). Bulgaria (332 euro per måned), Latvia (500) og Romania (515) registrerte det laveste, sa det europeiske statistikkkontoret i en uttalelse.

Seks land alene har en månedlig minstelønn på over 1 500 euro, sammenlignet med Luxembourg (2 257), Irland (1 775) og Nederland (1 725). Tyskland (1.621) og Frankrike (1.603) er like bak Belgia (1.658).

Tatt i betraktning forskjellene i levekostnadene mellom land, vil gapene bli betydelig redusert. Når det gjelder kjøpekraftsparitet, er minstelønnen estimert til 604 euro i Bulgaria og 1707 i Luxembourg, fortsatt mellom 1 og 3.

Utkastet til Brussel legger opp til regler som oppfordrer til økning av minstelønnen, men setter ikke en enhetlig europeisk grense. Det er ikke nødvendig å innføre minstelønn i de seks EU-landene (Østerrike, Kypros, Danmark, Finland, Italia, Sverige) som ikke har minstelønn.