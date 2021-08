Den islamske bevegelsen ber FN og EU om beslag av El-Zakzakys pass av den nigerianske regjeringen

Den islamske bevegelsen i Nigeria (IMN) har bedt internasjonale samfunn om den nigerianske regjeringens beslutning om å ta det internasjonale passet til lederen, sjeik Ibraheem El-Zakzaky og hans kone, Zeenat El-Zakzaky.

I begjæringen fra det akademiske forumet undertegnet av Abdullahi Musa, krever gruppen intervensjon fra FN, EU, Den nasjonale menneskerettighetskommisjonen, Canada, Norge og Sveits.







I begjæringen, som en kopi av ble innhentet av Tribune, kritiserte gruppen den føderale regjeringens trekk.

Den sier: “Vi skriver for å informere deg om at til tross for dommen fra Kaduna State High Court fra 28. juli, som i tillegg til å avskjedige og frikjenne sjeik Ibraheem El-Zakzaky og hans kone, Malama Zeenat, gir dem en ny mulighet til The regjeringen har bestemt seg for å utfordre rettssaken og hindre utenlandsreisen, ettersom den fortsetter å hindre paret i å gjenopprette reisedokumentene sine.

“Etter å ha fått dokumentene inndratt under den avbrutte medisinske reisen til India, er paret nå strandet, etter å ha blitt klarert av retten. Men på grunn av at den medisinske lisensen utstedt av Kaduna State High Court ikke krevde at sikkerhetsoffiserer beslagla reisedokumenter, var beslaget utenfor lovlighetsgrensene, en ren overtredelse. Det er veldig åpenbart at regjeringen bare bøyer landets lover i jakten på en urettferdig sak.

«Parets medisinske rapporter, som ble presentert for retten i 2019 gjennom advokaten Femi Falana, SAN, førte til at de ble godtatt i den medisinske utskrivelsen til det asiatiske subkontinentet.

-Retten hadde akseptert at ekteparets forverrede helse ikke bare krever kvalifisert medisinsk personell for en effektiv undersøkelse, men også et medisinsk senter med oppdatert utstyr.

“Å reise utenlands for medisinsk behandling er en topp prioritet for paret, og sjeiken understreket dette enda mer under vårt møte med ham 31. juli. Å tilbringe fem år og syv måneder i forvaring med mange stykker kuleskudd i kroppen, og slippe dødelig gift ut i blodet, er ikke barns lek.

«Siden de ble utskrevet og frifunnet, har de dessverre ikke vært i stand til å reise utenfor landet for å motta sårt tiltrengt behandling; fordi dine reisedokumenter fortsatt er autoriserte.

“Vi ber om din vennlige inngripen i utgivelsen av dokumentene, ettersom paret alvorlig lider av mange skader og de påfølgende livstruende helseproblemene.”